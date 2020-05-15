Oruç tutmanın beyne faydaları mucizevi etki yaratıyor!

Uzun saatler boyunca tutulan oruç çoğu zaman bünyenin zayıflamasına ve enerjisizliğe neden oluyor. Bu durum yadsınamaz bir gerçek. Fakat diğer taraftan da oruç tutmak vücut sağlığı ve beyin için tam bir detoks etkisi yaratıyor. Evet yalnış duymadınız! Uzmanlar oruç tutmanın bedenimize ve ruhumuza iyi geldiğini söylüyor. Peki otuz gün boyunca fiziksel ve zihinsel olarak yepyeni bir döneme giren bireyde Ramazan ayı boyunca ne gibi değişiklikler oluyor? Oruç tutmanın vücuda olan faydaları neler? Oruç tutmanın beyine olan faydaları neler? Tüm merak edilenleri oruç tutmanın psikolojimiz üzerinde rahatlatıcı bir etkisi olduğunu ifade eden REEM Nöropsikiyatri Merkezi’inin kurucusu Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Yavuz'dan öğrendik.

Beyine olan faydaları şaşırtıyor

Ramazan ayı boyunca, beynimiz diğer organlarımızdan farklı olarak tam kapasiteyle çalışmaktadır. Bunun nedeni, vücudumuzdaki organların Ramazan Ayı’nda beyne daha az uyarı göndermesidir. Vücuda giren besinlerin azalması ve vücudun uzun bir süre boyunca aynı saatlerde yemek yemeye alışması, beyni rahatlatmaktadır. Oruç tutmanın beyne olan faydası, bilimsel araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır. Bireyin, oruçlu olduğu zamanlarda beyninde, nörotrafik faktör denilen protein üretimi artmaktadır. Beyin türevli nörotrafik faktör, salgı proteini olup beyinde ve kan dolaşımında bulunmaktadır.

Kök hücreyi destekliyor

Bireyde, oruçla artan bu faktör; kişinin gelişiminde, canlılığında ve işlevlerini yerine getirmesinde önemli rol oynar. Oruç tutmanın, zihinsel fonksiyonları arttırdığı ortaya çıkmıştır. Oruç, beyinde yeni kök hücrelerin oluşmasını destekler ve bu işleve yardımcı olacak kimyasalların salgılanmasını sağlar.

Manevi huzur sağlıyor

Oruç tutmak kişinin psikolojisine olumlu yansımaktadır. Ramazan Ayı’nda; gün içinde oruçlu olmanın verdiği manevi huzur, kalabalık iftar sofraları kişinin kendini psikolojik olarak iyi hissetmesini sağlamaktadır. Oruç tutmak sadece saatlerce bir şeyler yiyip içmemek değildir.

Oruç; empati kurma, sabır etme, gibi duyguların da yeşermesini sağlar. Oruç, kişinin sinirlerine hâkim olmasını ve başkalarının huzurunu kaçırmamasını sağlar. İnsanlar oruç tutarak iç disiplinini sağlar ve böylelikle güçlü dürtülerini kontrol altına almayı öğrenir. Oruç tutmayla birtakım bedeni arzulardan bir süreliğine de olsa uzaklaşırız. Böylece işlerimize daha çok odaklanmak ve yoğunlaşmamız mümkün olur.

E belleği güçlendiriyor

Oruçlu iken bedenimiz lüzumsuz metabolik aktivitelerle uğraşmayacağı için algılama ve öğrenme faaliyetleri çok artar. Hafıza ve belleğimiz daha fazla kayıtlama yapar.