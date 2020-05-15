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Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar!

Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı'nın ekibi İstanbul'a geldi. Ekip, 14 gün boyunca karantinada kalacak.

Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar!
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Yurt dışından yapılan tahliyeler kapsamında Dominik'teki bazı vatandaşlar, Survivor'dan elenen ancak mahsur kalan isimler ve ekibin bir kısmı Türkiye'ye döndü. Ilıcalı'nın ekibi 14 gün boyunca Tekirdağ'daki KYK yurdunda karantinada kalacak. 

14 gün boyunca karantinada kalacaklar 

"Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Acun Ilıcalı'nın ekibi ve bölgedeki vatandaşları taşıyan THY uçağı, İstanbul'a iniş yaptı. Türk vatandaşları İstanbul Havalimanı'ndan özel araçlarla alınarak İstanbul'daki KYK yurduna götürüldü. Aynı uçakla yurda dönen 140 kişi ise Tekirdağ'daki KYK yurdunda misafir edilecek.

Acun ''dönmeyeceğim'' demişti

Survivor'un yapımcısı Acun Ilıcalı kendisinin de döneceği iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye döneceğim haberi yanlış, bölgedeki vatandaşlarımızı bulundukları adalardan alıp ekibimizin bir kısmıyla Türkiye'ye yolluyoruz, özlem doluyum o ayrı.." dedi.

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