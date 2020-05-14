Türkiye Güzeli Şevval Şahin cesur pozlarıyla Şeyma Subaşı'na benzetildi!

Karantinayı yazılım mühendisi sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın Miami'deki evinde geçiren model Şevval Şahin, Instagram pozlarıyla yine gündem oldu. Düzgün fiziğitle dikkat çeken Şahin bu kez Şeyma Subaşı'na benzetildi.

Pozları akıllara Şeyma Subaşı'nı getirdi

Bir dönem Survivor'a katılan sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile birlikte Miami'de tatil yapan Şevval Şahin, son günlerde sosyal medya hesabından peş peşe cesur pozlarını paylaşıyor. Şahin'in yüz hatları ve saç rengini görenlerin aklına ise Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı geldi. 2018'de Türkiye Güzeli seçilen Şevval Şahin'i Instagram'da 126 bin kişi takip ediyor.

İşte Şevval Şahin'in olay pozları...

Şevval Şahin kimdir?

Şevval Şahin, 1999 yılında dünyaya geldi. Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde Miss Turkey'de yarışan Şevval Şahin, 2018 sezonunun birincisi oldu. Eski hali ve şimdiki hali arasında epey fark bulunan Şevval Şahin, takipçiler tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Miss Turkey 2018 birincisi olduktan sonra estetik tartışmalarıyla gündeme gelen Şevval Şahin, Miss World'de Türkiye'yi temsil etti ancak ilk 30'a giremedi