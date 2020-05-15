Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı!

Bir podcast yayınına konuk olan İrem Derici, babasının 4 öpücük kuralını anlattı. Saygı, şefkat, dostluk ve cinselliğin öneminden bahseden ünlü şarkıcı 2 yıl süren evliliğini değerlendirerek, "Bizde ilk elden öpücük, yani saygı bitti" şeklinde açıklamalarıyla samimi itiraflarda bulundu.

Babasının 4 öpücük kuralını anlattı

Özel hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Derici, babasının formülü için şunları söyledi: "İlki elden öpücük, saygı; ikincisi alından, şefkat; üçüncü öpücük yanaktan, dostluk; dördüncü öpücük de dudaktan, cinsellik. Bunlardan biri kaybedilirse kavga başlar. Her zaman da ilk olarak dördüncü gider."

''Evliliğimde ilk saygı bitti''

Radyocu Rıza Esendemir ile 2014'te evlenip 2016'da boşanan İrem Derici, "Sizde ilk hangisi bitti?" sorusuna "İlk elden öpücük, yani saygı bitti. Zaten yok gibi bir şeymiş muhtemelen. 1.5 öpücükte kalmışız biz" cevabını verdi.