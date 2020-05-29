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Cildin sıkılaşması için ne yapılmalı soda cildi güzelleştiriyor!

Canlı ve sıkı bir cilde sahip olmak her kadının hayali. Peki cildimizi daha sıkı bir hale getirmek için ne yapmalıyız? İşte sıkı bir cildin sırları!

Cildin sıkılaşması için ne yapılmalı soda cildi güzelleştiriyor!
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Cildimiz 30'lu yaşlardan itibaren kolajen miktarının azalmasıyla yaşlılık belirtilerini göstermeye başlar. Daha fazla kırışıklık, mor halkalar, derin çizgiler görmeye başlarız. Ancak cilt sağlığınızı korumak biraz da kendi elinizde. İstediğiniz şey dipdiri ve sıkı bir cilt ise o halde yazımızın devamına buyurun. İşte sıkı bir cilde sahip olmanın sırları!

Cildinize masaj yapın

Cildinize masaj uygulayarak kan akışını arttırabilir ve cildi yaşlanmaya karşı tepki uyandırmaya yardımcı olabilirsiniz. Bir miktar cilt sıkılaştırıcı krem ile cildinize muhakkak aşağıdan yukarı olacak şekilde masaj yapın. Bu işlem kremin etkilerini arttırırken cildinizin de sıkılaşmasını sağlar.

Pürüzsüz bir cilt için bol su

Su tüketmek cilt sağlığı için asla es geçilmemesi gereken bir nokta. Cildinizin pürüzsüzlüğünü korumak için bol su tüketmeniz gerekir. Su cildinizi iyileştirir ve sağlığını korur.

Düzenli egzersiz yapın

Cildinizi sıkılaştırmanın en önemli yollarından biri de spor yapmaktan geçiyor. Vücut ağırlığınız koruyup, sağlıklı beslenerek düzenli olarak egzersiz yaptığınızda tüm vücudunuz sıkılaşmaya başlar.

Sıkılaştırıcı kremler

Cildiniz sağlıklı, sıkı ve genç görünmesi için kolojenlere ihtiyacı vardır. Kolojen aynı zaman da dokuların elastikiyetini korumalarına yardımcı olur. Bu nedenle kolojen üretimini arttıracak kremler ve sıkılaştırıcı özelliğe sahip yağlar kullanabilirsiniz. Özellikle üzüm çekirdeği yağı cildi sıkılaştırıcı özelliğinden dolayı cildin toparlanmasına yardımcı olur.

Gül suyu ve sodanın gücüne inanın

Gül suyu ve soda cildinizi sıkılaştırmanız için etkili ve doğal ürünlerdir. Gül suyu ile her gün cildinize tonik uygulayabilir veya soda ile yıkayabilir ya da cildinizi temizleyebilirsiniz.

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