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Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u çıldırttı vatan hainleri vicdansızlar!

Konuk olduğu canlı yayında "Survivor'da Ersin Korkut'a Kürtçeyi yasakladı" iddiasının yöneltildiği Acun Ilıcalı, ateş püskürdü.

Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u çıldırttı vatan hainleri vicdansızlar!
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında canlı yayın konuğu oldu. Kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Ilıcalı "Survivor'da Ersin Korkut'a Kürtçeyi yasakladı" iddiasına da ateş püskürdü. Ilıcalı, "Benim böyle bir problemim yok ama bence problemi olanlar var. 

''Vicdansızlar, vatan hainleri'' 

Kendisinin hayatı boyunca dil, din ve ırk konularında ayrımcılık yapmadığını ifade eden Ilıcalı, "Benim böyle bir problemim yok ama bence problemi olanlar var. Hayatımız boyunca bizi birbirimize düşürmek için art niyetliler hep bir provokasyon yaptı. Bu da işte bu konuda bir provokasyon. Ancak vicdansızların, vatan hainlerinin aslında yapacağı provokasyonlar bunlar" dedi.

''Montajda gördüğümüz görüntü bu'' 

Survivor'da yarışmacı olan oyuncu Ersin Korkut'un annesi ile yaptığı görüşmede Türkçe konuşması üzerine programında Kürtçeye izin vermediği iddia edilen Ilıcalı, O Ses Türkiye'de Hayri Kasaç isimli yarışmacının Kürtçe bir ninni söylemek için izin istediğini hatırlatarak, şunları söyledi: "Öyle komik bir şey yaşıyoruz ki yarışmacı arkadaşımız 'Kürtçe söyleyebilir miyim?' demiş ben 'evet' demişim. 'Acun Kürtçe söylenmesine karşı' diye bir şeyler dönüyor. Yok Ersin annesi ile görüşürken... Ben Ersin'in annesi ile ne konuştum ne görüştüm. Montajda gördüğüm bir görüntü bu. Bununla ilgili kadıncağıza en ufak bir şeyde bulunmadık."

''Hayatım boyunca din,dil ve ırk ayrımı hiçbir zaman olmadı''

Kendisine yönelik zaman zaman medya organları tarafından saldırı yapıldığını iddia eden Ilıcalı," Ben buna çok alışık bir insanım. Çünkü kariyer basamaklarında saldırıya uğradığım çokça olmuştur. Büyük basın organları da bana zamanında saldırıda bulundu ama Allah'a şükür halkla arama kimse giremedi. Benim hayatım boyunca din, dil ve ırk ayrımı hiçbir zaman olmadı. Bu çalıştırdığım, dost olduğum, beraber olduğum insan da olmadı" ifadelerini kullandı.

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