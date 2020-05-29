Diyete uygun kahvaltı tarifleri kilonuzu koruyacaksınız!

Hepinizinde bildiği gibi günün en önemli öğünü tabiki de kahvaltıdır. Uzmanlar uyarıyor! Güne daha dinç ve enerjik başlamak istiyorsanız sakın olaki bu öğünü atlamayın. Ama bazılarımız fit görünümünü korumak için kahvaltı öğününü es geçebiliyor. Atlanılan bu öğünde ne yazık ki bütün gününüzü olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle kilo problemi olan kişilerin kahvaltıyı es geçmek yerine düşük kalorili kahvaltı tercihlerinde bulunması daha yerinde bir karar olacaktır. Biz de elmaelma.com olarak sizler için düşük kalorili kahvaltı çeşitlerini hazırladık. Peki kilo aldırmayan kahvaltılık tarifler neler? İşte malzeme listesi ve hazırlanışlarıyla birlikte birbirinden lezzetli kilo aldırmayan kahvaltılık çeşitleri!

SİMİT VE PEYNİR- 318 kcal

Malzemeler; Yarım tahıllı simit, 2 dilim beyaz peynir, yeşillik

Susamlı beyaz simit yerine, tam tahıllı simidi tercih etmek daha uzun süre tok kalmanızı sağlayacaktır. Yarım tahıllı simidi, 2 dilim tam tahıllı ekmek yerine tüketebilirsiniz.

ÇİLEKLİ MÜSLİ- 253 kcal

Malzemeler; 4 çorba kaşığı müsli, 1 tatlı kaşığı bal, 1 bardak yağsız süt, 5-6 adet çilek

İçinde çilek olan bir öğüne kim hayır diyebilir ki? 4 çorba kaşığı müsliyi, 2 dilim ekmek yerine yiyebilirsiniz. İçine süt, çilek ve balı da ekleyerek hem tatlı ve keyifli, hem de besin değeri yüksek bir kahvaltı yapabilirsiniz.

MANTARLI YUMURTA-306 kcal

Malzemeler;

2 yumurt, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 3 çorba kaşığı dilimlenmiş mantar, 2-3 adet cherry domates, 2-3 yaprak roka, 1 dilim tam tahıllı ekmek

Her gün peynir ve zeytin ile kahvaltı yapmaktan sıkıldıysanız, mantarlı yumurta tarifini deneyebilirsiniz. Bu kahvaltı, 2 dilim peynir + 5 adet zeytin + 1 dilim tam tahıllı ekmek ile eşdeğerdir. Mantarları zeytinyağında soteledikten sonra üzerine bir kâsede çırpılan yumurtaları ekleyerek pişirebilir, yanında domates, roka ve tam tahıllı ekmek ve şekersiz bitki çayı ile tüketebilirsiniz.

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