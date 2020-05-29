Patatesin cilde faydaları neler yüzdeki solgun görünümü gideriyor!

Mutfakların demirbaşı olan patatesin cilde ne kadar faydalı olduğunu duymuş muydunuz? 7'den 70'e herkesin severek tükettiği patates sadece mutfaklarda yemek için kullanılmıyor. Cilt bakımı içinde kullanılan bu şahane lezzetin birbirinden çok faydası bulunuyor. Cilt lekelerini gidermesinden tutun da gözaltı morluklarının giderilmesine kadar pek çok konuda fayda sağlayan patatesin cilde faydalarının neler olduğunu sizler için araştırdık. Peki patatesin cilde faydaları neler? Patates cilde sürülür mü? İşte patates hakkında tüm merak edilenler!

Cilt kırışıklıklarının tedavi edilmesine yardımcı oluyor

Patates içerisinde bol miktarda A,C, K , B6 ve E vitaminleri içeren bir sebzedir. İçerisinde bol miktarda vitamin bulunduran bu sebze bu özelliği sayesinde cilt bakımı içinde oldukça önem taşıyor. Ciltteki kırışıklıkları gidermesinden tutun da göz altı morluklarının tedavisine kadar pek çok konuda fayda sağlamaktadır. Patates aynı zamanda kadınların kabusu olan selülitlere de iyi gelmektedir.

Sivilce ve aknelerin tedavi edilmesine yardımcı oluyor

Patates aynı zamanda sivilce ve aknelerin tedavi edilmesine yardımcı olur. Doğal bir beyazlatıcı olarak kullanılan çiğ patates, kararmış halkaların özellikle de doğum sonrasında oluşan lekelenmelerin giderilmesi için kullanılabilir.

Göz altı morluklarını tedavi ediyor

Patatesin cilde olan faydaları saymakla bitmiyor. Gözaltı morluklarının tedavisinde kullanılan patates düzenli olarak uygulandığında koyu halkaların tedavi edilmesine yardımcı oluyor. Yapmanız gereken tek şey, patatesin suyunu çıkararak pamuğa dökmek ve ardındangözlerinizin etrafındaki koyu halkalara her gece güzelce sürün ve yatmak hepsi bu kadar!

Cilt lekelerini gideren patates maskesi:

2 adet orta boy patatesi soyun ve rendeleyin. Rendelenen patatesleri soğuyana kadar buzdolabında bekletin. Sonrasında cildinizde leke olan bölgelere yerleştirin. Hepsi bu kadar!