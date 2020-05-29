search menu
search
close

Patatesin cilde faydaları neler yüzdeki solgun görünümü gideriyor!

Mutfakların vazgeçilmez lezzeti olan patatesin cilde olan faydasını duyunca şaşırıp kalacaksınız.

Patatesin cilde faydaları neler yüzdeki solgun görünümü gideriyor!
-A A+

Mutfakların demirbaşı olan patatesin cilde ne kadar faydalı olduğunu duymuş muydunuz? 7'den 70'e herkesin severek tükettiği patates sadece mutfaklarda yemek için kullanılmıyor. Cilt bakımı içinde kullanılan bu şahane lezzetin birbirinden çok faydası bulunuyor. Cilt lekelerini gidermesinden tutun da gözaltı morluklarının giderilmesine kadar pek çok konuda fayda sağlayan patatesin cilde faydalarının neler olduğunu sizler için araştırdık. Peki patatesin cilde faydaları neler? Patates cilde sürülür mü? İşte patates hakkında tüm merak edilenler! 

Cilt kırışıklıklarının tedavi edilmesine yardımcı oluyor 

Patates içerisinde bol miktarda A,C, K , B6 ve E vitaminleri içeren bir sebzedir. İçerisinde bol miktarda vitamin bulunduran bu sebze bu özelliği sayesinde cilt bakımı içinde oldukça önem taşıyor. Ciltteki kırışıklıkları gidermesinden tutun da göz altı morluklarının tedavisine kadar pek çok konuda fayda sağlamaktadır. Patates aynı zamanda kadınların kabusu olan selülitlere de iyi gelmektedir. 

Sivilce ve aknelerin tedavi edilmesine yardımcı oluyor 

Patates aynı zamanda sivilce ve aknelerin tedavi edilmesine yardımcı olur. Doğal bir beyazlatıcı olarak kullanılan çiğ patates, kararmış halkaların özellikle de doğum sonrasında oluşan lekelenmelerin giderilmesi için kullanılabilir.

Göz altı morluklarını tedavi ediyor 

Patatesin cilde olan faydaları saymakla bitmiyor. Gözaltı morluklarının tedavisinde kullanılan patates düzenli olarak uygulandığında koyu halkaların tedavi edilmesine yardımcı oluyor. Yapmanız gereken tek şey, patatesin suyunu çıkararak pamuğa dökmek ve ardındangözlerinizin etrafındaki koyu halkalara her gece güzelce sürün ve yatmak hepsi bu kadar! 

Cilt lekelerini gideren patates maskesi: 

2 adet orta boy patatesi soyun ve rendeleyin. Rendelenen patatesleri soğuyana kadar buzdolabında bekletin. Sonrasında cildinizde leke olan bölgelere yerleştirin. Hepsi bu kadar! 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımına beğeni yağdı! Yasemin Özilhan'ın son paylaşımına beğeni yağdı!
Magazin
Baş ağrısının anında geçiren çözümler burada! Baş ağrısının anında geçiren çözümler burada!
Öneriler
En Güncel Galeriler
Lopez'in İnstagram'dan takip ettiği Türk erkeğini görenler şaşırıyor!
Lopez'in İnstagram'dan takip ettiği Türk erkeğini görenler şaşırıyor!
Danla Biliç'ten kafaları karıştıran paylaşım tatlıcıyla...
Danla Biliç'ten kafaları karıştıran paylaşım tatlıcıyla...
Cennet Mahallesi'nin küçük yıldızı Ayşe'ye bir de şimdi bakın!
Cennet Mahallesi'nin küçük yıldızı Ayşe'ye bir de şimdi bakın!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!
Kilosuna gelen eleştirilere kulak tıkadı! Ateşli pozları olay!
Kilosuna gelen eleştirilere kulak tıkadı! Ateşli pozları olay!
Gizem Karaca'nın cesur spor pozları takipçilerini mest etti!
Gizem Karaca'nın cesur spor pozları takipçilerini mest etti!
Önceki Haberler
Acun, eski eşi Şeyma'yı yere göğe sığdıramadı!
Acun, eski eşi Şeyma'yı yere göğe sığdıramadı!
Daha sağlıklı böbrekler için 7 altın kural!
Daha sağlıklı böbrekler için 7 altın kural!
Fazla izlenme uğruna matkapla çektiği video yüzünden dişlerinden oldu!
Fazla izlenme uğruna matkapla çektiği video yüzünden dişlerinden oldu!
''Kürtçe'' sorusunu duyunca açtı ağzını yumdu gözünü: Vicdansızlar!
''Kürtçe'' sorusunu duyunca açtı ağzını yumdu gözünü: Vicdansızlar!
Kahvaltıda kilo vermek istiyorsanız...
Kahvaltıda kilo vermek istiyorsanız...
Esra Erol karantinada keşfettiği yeteneğini anlattı!
Esra Erol karantinada keşfettiği yeteneğini anlattı!
Bu yiyeceklere dikkat! Kabızlığa neden oluyor!
Bu yiyeceklere dikkat! Kabızlığa neden oluyor!
Sadece 5 malzemeli: İrmikli fincan lokumu tarifi
Sadece 5 malzemeli: İrmikli fincan lokumu tarifi
Yorumlar