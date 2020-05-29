O Ses Türkiye’den ayrılan isim Murat Boz mu paylaşımı kafa karıştırdı!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde "O Ses Türkiye jürisinde değişiklik olacak" açıklaması yapmıştı. Ilıcalı'nın bu açıklamasından sonra ''O Ses Türkiye'' de jüri üyeliği yapan Murat Boz'un paylaşımı kafaları karıştırdı. Ünlü şarkıcının yaptığı paylaşımın ardından herkes 'O Ses'ten ayrılan Murat Boz mu?' diye düşünmeye başladı.

''Bu yıl jüride değşlik yapacağız''

Başarılı televizyoncu, "Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor" dedi. 'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde olan Ilıcalı, 'O Ses Türkiye' çekimlerinin eylül ayında başlayacağını söyledi.

Paylaşımı kafa karıştırdı

Acun Ilıcalı’nın "O Ses Türkiye jürisinde değişiklik olacak" açıklamasından sonra Murat Boz'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı kafaları karıştırdı. Boz'un paylaşımı "O Ses Türkiye’den ayrılan isim Murat Boz mu?" sorularını akla getirdi.

İşte o paylaşım...