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Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı!

Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı!

Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı!
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Sosyal medyada sık sık başlatılan akımlardan biri olan matkap ucuna mısır koçanı takıp yeme trendi faciaya yol açtı. Ünlü fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı

Dişlerini görünce şoka girdi! 

Matkap ucunda mısır yiyenlerin videolarını izleyen Derulo, harika bir fikir bulduğunu hissetti ve arkadaşından her saniyeyi kaydetmesini istedi. Ayrıca ünlü fenomen, bu denemenin hiçbir sakınca doğurmayacağını düşündü  Mısır koçanı matkap ucunda yavaşça döndüren Derulo, sakin bir şekilde mısır yemeye başladı. Sonra matkabın hızını yükselten fenomen, yaşadığı acı sonrası şoke oldu. Kameraya doğru ağzını açınca kırılan dişlerini gören Derula, dişlerinin kırıldığını görünce şoka girdi. 

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