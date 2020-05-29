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Yasemin Özilhan, papağanı Rocky ile verdiği pozla beğeni yağmuruna tutuldu!

İzzet Özilhan'la 2011'de evlenerek oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, papağanıyla verdiği pozla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yasemin Özilhan, papağanı Rocky ile verdiği pozla beğeni yağmuruna tutuldu!
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Sosyetik güzel Yasemin Özilhan pandemi sebebiyle vaktini ailesiyle birlikte evde geçiriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasemin Özilhan, son paylaşımıyla da takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. 

Papağanı Rocky ile poz verdi

35 yaşındaki oyuncu, son olarak Instagram hesabından papağanı Rocky ile verdiği pozu paylaştı. Takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulan Özilhan'ın bu pozu büyük beğeni aldı.

Halimden memnunum

Paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çeken, zayıflığıyla çok konuşulan Yasemin Özilhan, kendisini eleştirenlere "Sağlıklı besleniyorum. Halimden memnunum. Tuhaf eleştirilere katılmıyorum" yanıtını vermişti.

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