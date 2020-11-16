Dizdeki kararmalar nasıl geçer patatesi sürerseniz...

Diz kararmaları hemen hemen her bireyin belirli bir yaş sonrası yaşadığı sorunlar arasında yer almaktadır. Bazen de dizler kapalı kaldığı için kararabilmektedir. Özellikle kış aylarının gelmesiyle birlikte kapalı kalan dizler bir süre sonra kararmaya mahkum oluyor. Dizlerinizin kararmasından rahatsızsanız evde uygulayacağınız kolay yöntemlerle bu sorununuzu giderebilirsiniz. Peki dizdeki kararmalar nasıl geçer? İşte diz kararmalarınızı geçirecek doğal yöntemler!

Zeytinyağı ve şeker karışımı

Eşit miktarda zeytinyağı ve şekeri karıştırın. Karışımı dirseklerinize ve dizlerinize sürün. 10 dakika boyunca bu bölgeleri avuç içleriniz ile ovun. Ardından su ile durulayın.

Patates cilt rengini açmada etkili

Bir patatesi alın küçük dilimlere bölerek bir kabın içine koyun. Üzerine krem kıvamı alana kadar yoğurt ekleyin. Bu karışımı koyu renkteki dizlerinize sürün ve 15 dakika bekleyin. Ardından su ile durulayabilirsiniz. Cildiniz istediğiniz renk tonuna gelene kadar bu işlemi tekrar edebilirsiniz.

Karbonattan faydalanın

Ölü cilt hücrelerinin cildinizden atılmasına yardımcı olan mucizevi doğal yöntemler arasında bulunan karbonat bir çok konuda olduğu gibi diz kararmalarına da çok iyi glemektedir. Bunun için bir yemek kaşığı karbonat ile bir yemek kaşığı sütü karıştırın. Bu karışımı kararmasından rahatsızlık duyduğunuz dizlerinize ve dirseklerinize sürün. 5-10 dakika bu şekilde bekledikten sonra ılık su ile durulayın. Bu işlemi günlük olarak tekrarladığınızda rengindeki değişikliğe şahit olacaksınız.

Bal ve limon maskesiyle doğal peeling uygulayın

Taze bir limonun suyunu sıkın ve içine 1 yemek kaşığı bal ekleyin. Problemli bölgelere bu karışımı sürün ve 25 dakika bekletin. Ardından iyice duruladığınızdan emin olun.

Soğan ve sarımsak mucizesini deneyin

Koyu renkler için en etkili yollardan biri de soğan ve sarımsak mucizesidir. İkisi de birçok derde şifa niyetinde kullanılıyor. Bir diş sarımsağı temizleyip iyice ezin. Bir dilim soğanı da aynı şekilde ezerek ufalayın. Soğan ve sarımsağı karıştırarak dizinizdeki kararan bölgelerin üzerine sürün ve 5 dakika avuç içlerinizle dizlerinizi ovalayın. Ardından suyla temizleyin. Daha sonra 1 parça gliserin, 2 çay kaşığı limon suyu ve 4 çay kaşığı gül suyunu karıştırarak elde ettiğiniz karışımı bu bölgelere sürün.