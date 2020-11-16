Kömür sabununun faydaları neler erken yaşlanmayı önlüyor!

Kömür sabunun faydaları neler? Kömür sabunu ne işe yarar? Cilt için mucizevi bir sabun olarak kabul edilen kömür sabunu erken yaşlanmayı önlemekten tutun da sedef hastalığının tedavisine kadar pek çok derde derman oluyor. Elmaelma.com olarak sizlere kömür sabunun bilinmeyen faydalarının neler olduğunu araştırdık.

Erken yaşlanmayı önlüyor

Erken yaşlanmayı önlemenin en etkili yollarından birinin kömür sabunu olduğunu biliyor muydunuz? Özellikle yüzdeki ince çizgilerin giderilmesine yardımcı olan, yorgun cildin canlanmasını sağlayan bu sabun cilt konusunda mucizeler yaratmada birebir.

Akne tedavisine fayda sağlıyor

Aktif kömür sabununun sivilce tedavisinde de oldukça faydalı olduğu bilinir. Ciltteki kirlerin temizlenmesine yardımcı olan kömür sabunu sivilcelerin yanı sıra aknelerinde temizliğini sağlıyor.

Gözenekleri küçültür

Dışarıda çok fazla duman, toz ve kire maruz kalıyorsanız, bu durum gözeneklerinizi daha belirgin hale getirebilir. Kömür sabunu gözenekleri temizlemede ve genişleyen gözenekleri sıkılaştırmada fayda sağlar.

Cildi sıkılaştırma etkisine sahip

Zaman içerisinde elastikiyetini kaybeden cildi sıkılaştırma etkisine sahip. Bu nedenle çok geç kalmadan gerekli önlemleri alırsanız siz de geç yaşınızda daha genç gösterebilirsiniz.