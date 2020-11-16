Papa Francis dünyaca ünlü modelin bikinili fotoğrafını beğendi sosyal medya karıştı!

Ünlü model Natalia Garibotto, Papa Francis'in resmi Instagram hesabından fotoğrafının beğenildiğini paylaşınca sosyal medya yıkıldı.

"EN AZINDAN CENNETE GİDECEĞİM"

Bunu fark eden bikini modeli Garibotto hikayesinde paylaşırken, "En azından cennete gideceğim" esprisini yaptı.

KİM BEĞENDİ?

Garibotto'nun bu paylaşımı kısa sürede hızla yayılırken, Papa'nın kendisinin mi yoksa hesabı yönettiği düşünülen Vatikan yetkililerinin mi fotoğrafı beğendiği bilinmiyor.

MİLYONLARCA TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Papa'nın 'Franciscus' kullanıcı adına sahip hesabında 7.2 milyon takipçisi bulunuyor.