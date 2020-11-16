Hangi besinler saçları uzatır balık yemekten vazgeçmeyin!

Saçlarının geç uzamasından şikayetçi olanlar buraya! Size önereceğimiz bazı besinlerin saç uzaması konusunda mucizevi etki yarattığını söylesek! Örneğin balık ya da yeşilliklerin saç uzatma konusunda inanılmaz bir etkisi olduğunu biliyor muydunuz? Peki hangi besinler saçları uzatır? Saç uzaması için ne yemeliyiz? gelin birlikte öğrenelim.

Balık tüketmeye özen gösterin

Hem vücudunuza hem de saç derinize doğal bir yağ kaynağı sunan somon, uskumru, ton balığı ve sardalya gibi soğuk su balıklarını tüketmeyi ihmal etmemelisiniz. Bu balıklar saçlarınızın uzamasına yardımcı olmanın yanı sıra saçlarınızın daha şpeksi görünmesine de yardımcı olacak.

Kuruyemişi ihmal etmeyin

Saç uzamasına yardımcı olan bir diğer besin hiç kuşkusuz kuruyemiş. Badem, ceviz, fındık, kaju fıstığı, kabak çekirdeği, ayçekirdeği ve en önemlisi keten tohumu. Düzenli olarak tüketildiğinde sonuca siz bile inanamayacaksınız.

Ve tabiki yeşillikler

Saçlarınızı korumaya yardımcı olan birçok sebze seçeneğiniz var. Tüm yeşil yapraklı sebzeler de bu listenin başında yer alıyor. Marul, maydanoz gibi yeşillikler demir açısından zengindir ve demir saçın kırılmasını önler. Saçlarınızın sağlıklı uzaması için bu sebzeleri diyetinizin bir parçası haline getirmeyi ihmal etmeyin.

Havuç

Sadece gözler için değil aynı zamanda saçlar için de mucizevi etki yaratan havucu unutmamalıyız. Özellikle kuru saç derilerini onararak, kepekli göürünümün ortadan kalkmasına yardımcı olan havuç, aynı zamanda saçlarınızın sağlıklı uzamasına da yardımcı olacak.