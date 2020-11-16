search menu
search
close

Doğru meme implantı seçimi nasıl olmalı uzmanlar uyarıyor!

Göğüs büyütme düşünülüyorsa, özellikle vücuda hangi implant boyutu ve şeklinin en iyi görüneceği hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

Doğru meme implantı seçimi nasıl olmalı uzmanlar uyarıyor!
-A A+

Göğüs büyütme düşünülüyorsa, özellikle vücuda hangi implant boyutu ve şeklinin en iyi görüneceği hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, doğru implant seçimi hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı."

Göğüs implantı boyutu, implantların görünüşünüzü nasıl etkileyeceği konusunda en etkili faktördür. İlk olarak, göğüs implantı boyutlarının sutyen kap boyutlarıyla aynı olmadığını bilmek önemlidir. Göğüs implantları hacim olarak, genellikle santimetre küp (cc) veya mililitre cinsinden ölçülür. Bir implant ne kadar çok cc veya mililitreye sahipse, o kadar büyüktür ve daha fazla dışa doğru çıkıntı yapacaktır. Meme implantının çıkıntısı, implantın en geniş noktasındaki genişliği olan çapından da etkilenir. Daha geniş çaplı implant, daha dar olan implanttan daha düz olacak ve dışa doğru daha az çıkıntı yapacaktır.

Yuvarlak ve damla şekilinde olabilir 

Göğüs implantları yuvarlak veya damla şeklinde olabilir. Yuvarlak implantlar simetrik bir şekle sahiptir ve göğsün her yerinde aynı dolgunluk seviyesini sağlar. Gözyaşı damlası şeklinin alt yarısında daha fazla hacim vardır, bu da meme başının altındaki meme bölgesine daha fazla dolgunluk verir. Damla şeklindeki implantları olan göğüsler daha doğal bir görünüme sahipken, yuvarlak implantlı memeler üstte çok daha dolgun ve dışa doğru daha fazla çıkıntıya sahiptir. Yuvarlak implantlar genel olarak damla şeklindeki implantlardan daha az doğal görünmekle birlikte, çoğu kadının tercih ettiği daha belirgin bir dolgunluk sağlar.

 Dikkat edilmesi gerekenler

Dar bir göğsünüz ve / veya küçük bir çerçeveniz varsa, güvenli ve rahat bir şekilde takabileceğiniz implantların boyutu sınırlıdır. Bu nedenle küçük çaplı implantlarla sınırlı olsanız bile, daha fazla dolgunluk elde etmek için yine de yüksek profilli implantları tercih edebilirsiniz.Doğal görünmesini mi yoksa daha dramatik bir görünüme sahip olmasını mı istiyorsunuz? Doğal görünümlü göğüsler istiyorsanız, genellikle orta profilli ve / veya gözyaşı damlası şeklindeki daha küçük implantları seçmek daha iyidir.Mevcut göğüslerinizde sarkıklık varsa gerekli hacmi sağlamak için daha büyük implantları tercih edebilirsiniz. Ancak, implantlara ek olarak göğüs dikleştirmeyi de tercih edebilirsiniz.

Seçimi yaparken cerrahınızla görüşmelisiniz

Doğal göğüsleriniz çok küçükse ve çok fazla göğüs dokunuz yoksa, çok büyük implantlar uygun olmayabilir. İmplant konturlarının cildin altından belli olma riski ortaya çıkar. Çok aktif bir yaşam tarzınız varsa veya yüksek etkili egzersiz yapıyorsanız, daha büyük implantlara sahip olmak egzersizi zorlaştırabilir. İmplant seçiminizi yaparken seçenekleri cerrahınızla görüşmelisiniz ve boyut ile şekil konusundaki önerilerini dikkate almalısınız.

 

Kaynak: Mahmure  

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kerimcan'dan eski dostu Selin Ciğerci'ye zehir zemberek sözler! Kerimcan'dan eski dostu Selin Ciğerci'ye zehir zemberek sözler!
Magazin
Selfie çağının bulaşıcı hastalığı: Narsizm Selfie çağının bulaşıcı hastalığı: Narsizm
Psikoloji
En Güncel Galeriler
Hadise ve Kaan'ın pazar kaçamağı! Takipçileri yorum yağdırdı!
Hadise ve Kaan'ın pazar kaçamağı! Takipçileri yorum yağdırdı!
İrem'den hayranlarına kötü haber! Koronavirüse yakalandı!
İrem'den hayranlarına kötü haber! Koronavirüse yakalandı!
Estetik itirafı sosyal medyayı salladı! Kullanıcılar yorum yağdırdı!
Estetik itirafı sosyal medyayı salladı! Kullanıcılar yorum yağdırdı!
Hülya'dan Öykü'nün oyunculuğuna bomba yorum!
Hülya'dan Öykü'nün oyunculuğuna bomba yorum!
Serenay poz üstüne poz paylaştı! Beğeni butonunu çökertti!
Serenay poz üstüne poz paylaştı! Beğeni butonunu çökertti!
Ünlü isimler akın etti! Akmerkez'de korona partisi!
Ünlü isimler akın etti! Akmerkez'de korona partisi!
Önceki Haberler
Bol bol tüketin! Bu besinler saçları çabucak uzatıyor!
Bol bol tüketin! Bu besinler saçları çabucak uzatıyor!
Sesteki değişim baş boyun kanseri habercisi olabilir!
Sesteki değişim baş boyun kanseri habercisi olabilir!
Oldukça basit: Ev yapımı naneli diş macunu tarifi!
Oldukça basit: Ev yapımı naneli diş macunu tarifi!
Erken yaşlanmayı önleyen mucize sabun!
Erken yaşlanmayı önleyen mucize sabun!
Sofralarınız renklensin: Kahvaltılık çemen tarifi
Sofralarınız renklensin: Kahvaltılık çemen tarifi
İlişkiye girmeden önce bunları yapın!
İlişkiye girmeden önce bunları yapın!
İncecik olmanın sırrı bu diyette saklı!
İncecik olmanın sırrı bu diyette saklı!
Alişan'dan Buse Varol'la ilişkisinin 4. yılına özel romantik paylaşım!
Alişan'dan Buse Varol'la ilişkisinin 4. yılına özel romantik paylaşım!
Yorumlar