Et benleri doğal yolla nasıl yok edilir çam ağacı esansı kullanın!

Boyunda, göz kapaklarında, kolda ve vücudun çeşitli yerlerinde olan küçük çıkıntılar olarak karşımıza çıkıyor. Et benleri cildin yağlı tabakalarında kolajen birikmesi sonucunda meydana gelir. Bazen sürtünmeden et benleri oluşabiliyor. Görüntüsü bizi rahatsız eden et benlerinden doğal yolla kurtulabilirsiniz. İşte et benlerini yok edecek doğal çözümler...

Elma sirkesi

Elma sirkesinde bulunan asidik asit, et benleri ve siğilleri yok etmek için en etkili maddelerin arasında yer alır.

1 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 kürdan, 1 pamuk topu ve yara bandı elma sirkesini uygulamak için gereken malzemeler. Et beninin etrafını ılık su ve hassas bir sabunla yıkayın. Tamamen kurulayın ve bir kürdanla nazikçe kaşıyın. Pamuğu elma sirkesine batırın ve direkt olarak benin üstüne koyup yara bandıyla yapıştırın. Ertesi sabah bandı çıkartıp cildinizi durulayın ve gece yatmadan önce bu işlemi tekrarlayın. Bu tedaviye et beni düşene kadar davam edin.

Çay ağacı esansı

Antibiyotik ve antiviral özellikleri rahatsızlığa neden olan patojenleri yok etmeyi sağlar.

3 damla çay ağacı yağ esansı, su ve1 pamuk topu kullanın. Pamuğu suya batırın ve ben oluşan bölgeyi temizleyin. Benin üzerine 2 veya 3 damla çay ağacı yağ esansı damlatın. Durulamadan öylece bırakın ve et beni yok olana kadar günde iki defa uygulayın.

Kekik yağı

İçeriğindeki bileşenler ciltte oluşan tümörü yok eder ve vücudun başka bölümlerinde tekrardan çıkmasını engeller.

Yarım çay kaşığı kekik yağı ve 1 pamuk topu ile kekik yağını uygulayın. Pamuğu kekik yağına batırın ve problemli bölgeye sürün. Günde iki defa tekrarlayın.

Tuz ve soğan suyu

Soğanda bulunan sülfür bileşeni bu problemi yok etmeye yarayan antibakteriyel özelliklere sahiptir.

1 soğan, 1 yemek kaşığı deniz tuzu ve 1 bandaj kullanın. Soğanı güzelce doğrayın ve tuzla karıştırın. Ertesi gün soğanın suyunu sıkın ve et beninin üstüne sürün. Problemli bölgeye uyguladıktan sonra bir bandajla sarın ve gece boyunca bekletin. 10-12 gece boyuna sürekli olarak işlemi tekrarlayın

Ananas suyu

Enzimin sahip olduğu iltihap sökücü ve antiviral etkiler, et benlerinin küçülmesini sağlar ve vücudun diğer bölümlerine yayılmasını engeller.

1 ananas, 3 damla limon suyu ve 1 pamuk topu uygulamada gerekiyor. Ananası ezin ve üzerine 3 damla limon sıkın. Pamuğu hazırladığınız sıvının içine batırın ve problemli bölgeye sürün. Bu işlemi günde üç defa tekrarlayın.

