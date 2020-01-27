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Ünlü isimler Kobe Bryant'ın ölümüyle yasa boğuldu!

Uzun yıllar Los Angeles Lakers forması giyen efsane NBA yıldızı Kobe Bryant, Kaliforniya'da geçirdiği helikopter kazası sonrası hayatını kaybetti.

Ünlü isimler Kobe Bryant'ın ölümüyle yasa boğuldu!
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Uzun yıllar Los Angeles Lakers forması giyen efsane NBA yıldızı Kobe Bryant, Kaliforniya'da geçirdiği helikopter kazası sonrası hayatını kaybetti. Bryant'ın ölümü sanat dünyasını da yasa boğdu. Efsane ismin ölümü dünyada büyük yankı yaratırken, ünlü isimlerden de peş peşe paylaşımlar geldi.

İşte Kobe Bryant için yapılan bazı paylaşımlar...

GONCA VUSLATERİ

"Efsane Kobe. Yakından görmek kısmet olmuştu ne güzel ki... Daima..."

FERMAN AKGÜL

"Az önce arkadaşımla yazışıyordum. Aklımda Elazığ depremi, virüsler, kaybedilen canlar. Kısa bir öykü üzerinde tartışıyorduk. Her an her şeyin olabileceği üzerine. Ve üzerine bu haber. Bir basketbol aşığıyım. Bana spor ve hayat konusunda çok ilham vermiş bir başka adam da göçüp gitti. Daha ne diyebilirim bilmiyorum. Çocuklarıma sarılıp ağlamaktan korkuyorum. Bu iki gün çok acı verdi."

TOLGAHAN SAYIŞMAN

Gerçekten çok üzgünüm! Kobe Bryant ile sevgili dostum Barbaros Tapan sayesinde 2014 yılı sonunda tanışmıştık. O dönem L.A Lakers'i yakından takip etme ve onunla maç önceleri görüşme fırsatım olurdu. Son derece mütevazi bir insandı. Ortanca kızının da vefat haberini aldım gerçekten çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin!"

SELEN GÖRGÜZEL

"Saatler öncesi paylaşılmış mutluluk veren fotoğrafın aynı gün içinde tüm dünyanın içini sızlatacağını kim bilebilirdi ki...Çok üzüldüm..."

FATMA TURGUT

"Efsaneler gitmez. Ruhları seyahate çıkar kalbimce."

HAMDİ ALKAN

Hoşçakal... Kobe

YEŞİM SALKIM

"Hayat bu kadar işte..."

CEYLAN ERTEM

"Üzüntüler art arda geliyor. Çok çok üzgünüm. Çok genç bir gidiş. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hepimizin hayranlığını kazanmış, muhteşem bir sporcu, pozitif ve güçlü bir karakter aramızdan ayrıldı. Fena halde özleyeceğiz..."

 

 

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