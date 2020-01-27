Ekşili soğan dolması nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!

Sofralarınızı şenlendirecek bir tarifle daha karşınızdayız. Tadına doyum olmayan ekşili soğan dolması tarifine bayılacaksınız. Bu tarif vazgeçilmezlerinizin arasına adını yazdıracak. Ekşili soğan dolması nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte enfes tadıyla ekşili soğan dolması tarifi...

Malzemeler:

4 adet soğan(haşlanmış)

500 gram dana kıyma

1 su bardağı ince bulgur

1 tatlı kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

1 yemek kaşığı (tepeleme)nar ekşisi

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı pul biber

1/2 su bardağı su

Sosu için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığıbiber salçası

1/2 su bardağı sıvı yağ

1/2 su bardağı su

Ekşili Soğan Dolması Hazırlanışı:

Soğanların kabuğunu soyup, alt ve üst kısmından bir miktar keserek yumuşayana kadar tuzlu suda haşlayın ve ocaktan aldıktan sonra soğumaya bırakın. Soğanlar soğuduktan sonra nazikçe alttan üste doğru ittirip her bir katmanının düzgğnce çıkmasını sağlayın. Bu noktada birkaç adet soğanın yırtılması normaldir. Dolmanın iç harcı için kıyma, kuru soğan, ince bulgur, nar ekşisi, pul biber ve naneyi su ilave ederek yoğurun. Yoğurulan iç harcı katmanlarına ayrılmış soğanların içerisine doldurun ve tencereye dizin. Sosu için, bir kasede domates ve biber salçalarını, sıvı yağ ve suyu karıştırıp dolmaların üzerine dökün. Önce harlı ateşte bir taşım kaynattıktan sonra kısık ateşte 30 dakika pişirin. Afiyet olsun...