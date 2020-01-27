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Kahveli kurabiye nasıl yapılır kokusuyla mest edecek!

Daha önce kahveli kurabiye denediniz mi bilmiyoruz ancak bu tarife bayılacaksınız. İşte benzersiz tadıyla kahveli kurabiyenin hazırlanışı...

Kahveli kurabiye nasıl yapılır kokusuyla mest edecek!
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Bildiğiniz kurabiye tariflerinden farklı olarak kahveli kurabiye yapmaya ne dersiniz? Kokusuyla sizi mest edecek, Türk kahvesinin enfes aramosını taşıyan kıtır kıtır bir kurabiye tarifine hazır olun. Misafirleriniz ve sevdiklerinizle keyfine varabileceğiniz bir lezzet. İşte kahveli kurabiye tarifi için gerekli malzemeler ve hazırlanışı...

Malzemeler:

150 gram margarin
1 çay bardağı sıvı yağ
1 bardak pudra şekeri
1 bardak buğday nişastası
1 yumurta
2 tatlı kaşığı Türk kahvesi
1 tatlı kaşığı vanilya
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
Alabildiği kadar un
2 kaşık kakao

Nasıl yapılır?

Bir miktar unla oda sıcaklığında margarini yoğurarak başlayın. Sıvıyağ ve şekerle biraz yoğurduktan sonra kakao, kahve, vanilya ve kabartma tozunu da ilave edin. Kulak memesi kıvamı elde edince hamurlara şeklini verip yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Kahve çekirdeğine benzemesi için üzerlerine kürdanla çizikler yapın. Şimdiden afiyet olsun...

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