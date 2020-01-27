Diş bakımında yapılan hatalar neler çok sert fırçalamak zarar veriyor!

Ağız ve diş sağlığı hem görüntü hem de sağlığımız için dikkat etmemiz gereken bir konu. Korktuğumuz diş tedavilerinden kurtulmanın yolu muhakkak diş bakımından geçiyor. Diş bakımını yaparken ise yapılan hatalar dişlerde çürümeye, diş etlerinde zararlara yol açabiliyor. Çürük oluşumunu engellemek için diş bakımınızda bu hataları sakın yapmayın...

Ağzınızdaki kötü kokuyu önemsememek

Ağzınızdan gelen kötü bir koku, hijyen bakımından sağlıklı değildir ve diş eti hastalığınızın olduğunun göstergesi olabilir. Bazı durumlarda ağzımızdan gelen kötü kokuyu fark etmeyebiliriz. Bunu test etmek için bileğinizin içini yalayın ardından 5-10 saniye bekleyin ve son olarak bileğinizi koklayın.

Diş fırçasını zamanında değiştirmemek

Araştırmacılara göre normalde diş fırçanızı 3 ayda bir değiştirmeniz önerilir. Özellikle fırçanın kılları yıprandığında bunu yapmanız gerekir. Böylece diş fırçalamanız daha verimli olacak ve her kuytu, çatlak temizlenecektir.

Dişinizi fırçaladıktan hemen sonra bir şeyler yemek ve içmek

Tabii ki, her sabah evden çıkmadan dişlerinizi fırçaladıktan sonra yiyecek ve içecek tüketebilirsiniz. Ancak bunu azaltmakta fayda var. Bu durum dişlerinizi olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden mutlaka dişinizi bir şey yiyip içmeden fırçalamak yerine, son adım olarak hayatınıza geçirin.

Çok sert fırçalamak

Dişlerinizi sert fırçalamak oldukça zararlıdır ve dişlerinizi hassas bir hale getirebilirsiniz. Bu noktada size uygun doğru diş fırçasını seçmek de önemlidir. Bu konuda diş hekiminize danışabilirsiniz.

Fırçaladıktan sonra dişleri hızlıca durulamak

Dişlerinizi fırçaladıktan sonra ağzınızı su ile durulayabilirsiniz. Diş macununu yutmayın ve dişlerinizi durularken bir an da suyu tükürmek yerine, ağzınızın içinde az miktarda alıp suyu dolaştırıp tükürün. Bu alışkanlık diş çürümesini %25'e kadar azaltmanızı sağlayacak.

Yeteri kadar diş fırçalamamak

Dişlerinize günde sadece 30 saniye harcamak pek iyi bir sonuç doğurmayacaktır. Bu durum dişlerinizde diğer problemlere neden olacaktır. Tüm ağız için mutlaka 2 dakika diş fırçalama süreniz olsun.

Yemekten sonra dişleri hemen fırçalamak

Yemekten hemen sonra dişlerinizi fırçalamanın, özellikle asidik bir şey tüketmişseniz emayenizi olumsuz etkileyebilir. Yemek yedikten sonra mutlaka 30 dakika bekleyin ve öyle fırçalayın.

Hasta olduğunuzda diş fırçanızı değiştirmemek

Diş fırçanız ağızdaki bakterileri öldürmez bu yüzden hasta olduğunuz an diş fırçanızı değiştirmeniz gerekir. İyileştikten sonra da aynı işlemi yeniden yapın.