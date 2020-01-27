Soğan neye iyi gelir saç dökülmesini engelliyor!

Yemeklerin vazgeçilmezi soğanın faydaları saymakla bitmiyor. Tam bir şifa kaynağı olan kuru soğan birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Soğan, kanserden koruyor, şekere iyi geliyor, saç dökülmeleri ve saç kıran gibi hastalıkları önlüyor. İşte soğanın daha önce duymadığınız faydaları!

Kanserden koruyor

Kanseri önlemeye yardımcı olur. Soğan ile ilgili yapılan bütün araştırmalar gösteriyor ki soğan kanseri önleyen en önemli sebzelerden biri. Soğanın yapısı vücuttaki olası kanser tümörü olan hücrelerin büyümesine engel olmaktadır.

Saç dökülmelerini engelliyor

Kuru soğan, ilaçlar, kozmetik ürünleri ve çevresel faktörlerin neden olduğu saç dökülmelerini önlüyor. Ayrıca saç kıran hastalığına da engel olur. İçerdiği B6 minerali saç derisinin hasar almış hücrelerini yeniliyor. Soğan saçın hacmini güçlendirerek parlaklık verir.

Hastalıkları gideriyor

Hastalıklara karşı birebirdir. Soğandaki antibiyotik başta olmak üzere antimikrobiyal, antibakteriyel özellikler bireylerin hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlar.

Beyni koruyor

Soğan beyin sağlığı için de mükemmel bir besindir. Sinir sistemini güçlendirir ve böylece beyni korur. Güçlü bir hafızaya olanak sağlar.

Menopoz sorunlarını gideriyor

Kadınlarda menopoz dönemlerinde koruma sağlar. Kadınların bu dönemde bazı hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor.

Uykusuzluğu giderir

Soğan aynı zamanda uykusuzluğa da çaredir. Uykusuzluk problemini ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Sindirimi düzenler

Sindirim sistemine iyi gelir ve bağırsakları korur, rahatlatır.

Kalp dostu

Soğan kalp dostu bir besindir. Olası kalp hastalıklarına yakalanmaktan vücudu korur.

Şeker hastalığına iyi gelir

Şeker hastalığından muzdarip olanlar için de soğan tüketilmesi faydalı bir besin. Kan şekerini dengeleyerek şeker hastalığına karşı iyi gelir.



