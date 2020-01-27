Mr Jade’den depremzedelere yardım eli!

Sanat dünyasının en yardımsever isimlerinden Mr Jade, Elazığ depremine de kayıtsız kalmadı. Bölgeye koli koli yardım malzemesi gönderen ünlü sanatçı, Elazığ ve Malatya’daki ailelerinin yanına gitmek isteyen öğrencilerin de uçak biletlerini alacağını duyurdu.

Depremzedelere yardım etmek için kolları sıvadı

24 Ocak Cuma günü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Yer aldığı sosyal sorumluluk projeleri ve yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı ve işadamı Mr Jade de depremzedelere yardım etmek için kolları sıvadı.

Yardım kolileri hazırlattı

Mr Jade, Elazığ ve Malatya’da depremden etkilenenler için yardım kolileri hazırlattı. İçinde yorgan, battaniye, bebek bezi ve temizlik malzemeleri bulunan koliler, kısa sürede depremzedelere ulaştırıldı.

Öğrencilere duyuru yaptı

Yardım kolisi göndermekle yetinmeyen ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından ailesi Elazığ ve Malatya’da bulunan öğrencilere de seslendi. Mr Jade, ailelerinin yanına gitmek isteyen öğrencilerin uçak biletlerini alacağını açıkladı.

Takdir topladı

Mr Jade’nin “İstanbul veya başka illerde okuyan öğrencilerin Malatya ve Elazığ uçak biletlerini karşılıyorum” duyurusunun ardından çok sayıda öğrenci ünlü sanatçıyla iletişim kurdu. Çabaları takdir toplayan sanatçı, depremzedelere yardımının devam edeceğini söyledi.