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Sağlıklı bir ilişkide olması gerekenler neler ilişkilerde fazla duygusal olmayın!

Kalp kırıklıkları bazı ilişkilerde farklı beklentiler ve hatalı davranışlar sonucu oluşabiliyor. İşte ilişkilerdeki kalp kırıklıklarını önleyecek ipuçları!

Sağlıklı bir ilişkide olması gerekenler neler ilişkilerde fazla duygusal olmayın!
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İlişkilerde beklentiler ya da yapılan hatalar sonucu anlaşmazlıklar ortaya çıkabiliyor. Bunlar da hayal kırıklıklarını beraberinde getiriyor. Yaşadığınız ilişkide veya flörtte kalp kırıklıklarınızı önleyecek ipuçlarını biraraya getirdik. İşte o ipuçları...

Durumu kabullenin

Hayatta daima açık fikirli olmalısınız. Açık fikirlilikle flört ederseniz, sizin için her şey daha kolay olacaktır. Eğer sizin ve flörtünüzün birlikte olması gerekiyorsa bu zaman alır. Ve eğer gerçekleşmezse durumu kabul etmelisiniz böylece kendinizi kalp kırıklığından kurtarmış olursunuz.

Fazla duygusal olmayın 

Özellikle yeni başlayan ilişkilerde fazla duygusal olmayın. İlişkilerde mutlu olmak kadar acı çekme ihtimali de vardır. Kendinizi hemen kaptırmayın, anı yaşayın.

Aranızdaki benzerlikler önemli

Flörtünüzün hayattaki sevdiği ve sevmediği şeyleri kendi sevdikleriniz ve sevmediklerinizle karşılaştırın. Eğer ortak noktalarınız varsa, birlikte iyi bir geleceğiniz olabilir.

Ne istediğinizi bilin 

Ne istediğinizden emin olup olmadığınızı biliyorsanız, hayatınızda hiçbir kalp kırıklığı yaşamayacaksınız. Gerçekten neyi ve kimi istediğinizi bilin. Aklınızdaki şeyler net olduğunda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

Kırmızı çizgileriniz olsun

İlişkide çıkara dayalı hareketler veya saygısızlık gibi kırmızı çizgiler, ilişkinin geleceğini size bildirir. Sevgililik ilişkisi aşk, arkadaşlık ve anlayış ile ilgili olduğundan bu kurallara dikkat etmek gerekiyor.

Kendiniz olun 

Hayatınızdaki hiç kimse için değişmeyin. Eğer işler yolunda gitmezse, siz yine de doğru olanı yapıyor olacaksınız. Ve eğer işler yolunda giderse, aşkta kesinlikle şanslısınız demektir.

 

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