Evde kil maskesi nasıl yapılır bal ve kili karıştırın!

Evde kendi kil maskenizi plastik ürünlere temas etmeyecek şekilde, cam kapta kolaylıkla yapabilirsiniz. Kil maskeleri cildinizdeki gözenekleri açarak akne, siyah nokta gibi cilt sorunlarından kurtulmanızı sağlar. Ayrıca cildinizi yenileyerek parıldamasına yardımcı olur. Cildinizdeki gözeneklerin temizlenip sıkılaştırır. Kil maskeleri cildi besler ve onarıcıdır.

Cilt tipine göre hangi kil maskesi uygulanmalı?

Eğer cildiniz yağlıysa kil maskesi yapmak için yeşil kilden faydalanmalısınız. Karma ya da normal bir cilde sahip olanlar ise beyaz kil kullanmalı.

Nane yağlı kil maskesi

Sivilce gibi bir cilt sorununa sahipseniz kil maskenize nane yağı eklemeniz uygun olacaktır. 2 yemek kaşığı kili, 4-5 yemek kaşığı suda eritin. İçine üç damla nane yağı ilave edin. Koyu bir kıvam elde edinceye dek yavaşça karıştırın. Yüzünüzde kurumasını bekleyin. Ilık su ile durulayın.

Ballı kil maskesi tarifi

2 yemek kaşığı kili, 4-5 yemek kaşığı suda eritin. Yüzünüzden akmayacak bir kıvama gelince içine 1 çay kaşığı bal ekleyip karıştırın. Sonra yüzünüze sürün. Kuruduktan sonra ılık sui le yıkayın.

Limonlu kil maskesi tarifi

2 yemek kaşığı kili, 4 yemek kaşığı suda eritin. İçine birkaç damla gerçek limon suyu ekleyin. Koyu bir kıvam alıncaya kadar karıştırın. Yüzünüzde kuruduktan sonra ılık su ile yıkayın.

Kil maskesi yaparken dikkat!

Maskenizi yapmadan önce cildinizi mutlaka sabun ya da temizleme jeli ile yıkamalısınız. Buna ek olarak kili sabun ile temas ettirmemelisiniz, aksi halde bakteri üremeye başlar ve bu durum maskeyi boşuna yapacağınız anlamına gelir.