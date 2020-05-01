Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi

Bülent Ersoy'un annesinin cenazesinde yıllardır küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen bir araya geldi. Ergen'in Serengil'in koluna değdiği anlar ise sosyal medyada gündem oldu. Serengil, "Biz Bülent Hanım için oradaydık; ben kısa kalıp gittim. Bülent Hanım beni arayıp Gülben'e seni sordum o da "Tövbe bismillah" dedi, dedi.

Gülben Ergen ve Seren Serengil yıllar sonra bir arada

Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde aldığı iki vefat haberiyle sarsıldı. Ersoy, yakın dostu Nur Yerlitaş'ın ve annesi Necla Poraz'ın vefatıyla derin bir yasa boğuldu. Diva'nın annesinin defnedildiği gün sanat camiasından birçok isim cenazeye katıldı. İki ünlü isimden biri Gülben Ergen diğeri de Seren Serengil'di. Gülben Ergen'in Seren Serengil'in koluna çarpması dikkatlerden kaçmadı.

''Bülent hanım için oradaydık''

Ersoy'un Gülben Ergen'e Seren Serengil'i sorması ise gözlerden kaçmadı. 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Seren Serengil, bu sabah yayınlanan programda sosyal medyada çok konuşulan görüntüye açıklık getirdi. Serengil yayında ise şunları söyledi: "Biz Bülent Hanım için oradaydık; ben kısa kalıp gittim. Bülent Hanım beni arayıp Gülben'e seni sordum o da "Tövbe bismillah" dedi, dedi. Ben gördükten sonra ayrıldım zaten oradan. Bazı kızgınlıkların yeri değildir. O anda hiçbir şey hissetmedim, zaten görmedim."

Ne olmuştu?

Seren Serengil, 2018 yılında sunuculuğunu üstlendiği "Duymayan Kalmasın" adlı programda aleyhinde tedbir kararı olmasına rağmen Gülben Ergen hakkında aleyhte konuşmalarını sürdürmüştü. Ergen'in İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ne itiraz etmesinin ardından Seren Serengil bilirkişi raporu doğrultusunda 3 gün hapis yatmıştı.