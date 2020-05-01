search menu
search
close

Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım gömdük ne varsa içimize!

Geçtiğimiz hafta lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Harun Tan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım gömdük ne varsa içimize!
-A A+

Eski manken Ebru Şallı ile Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars, geçtiğimiz hafta kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cuma günü evlatlarını son yolculuğuna uğurlayan acılı aileden Harun Tan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Tan, ''Sonra gömdük ne varsa içimize'' notuyla yürek dağladı. 

''Gömdük ne varsa içimize'' 

Uzun bir süredir kanser tedavisi gören oğlunu kaybederek acıların en büyüğünü yaşayan Harun Tan, Instagram hesabından Vural Candar'ın bir şiirini paylaştı. Şiirin sözleri ise şu şekilde: "Sonra mı? Sonra gömdük ne varsa içimize... Anlaşılmasın diye bir de çiçek ektik üzerine. Altı mezar, üstü bağ bahçe."

Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım gömdük ne varsa içimize!

''Leşe üşüşen kargalar gibisiniz'' 

Evlat acısı yaşayan Harun Tan, cenaze törenine gelerek görüntü almak isteyen basın mensuplarına Instagram hesabından isyan etmişti. Tan paylaşımında "İnsanın en acılı gününde bile peşini bırakmıyorsunuz, mezarda acılı annenin, babanın burnun kamerayı dayamaya çalışıyorsunuz. Tabuttan çıkıp mezara giren bir bebeği çekmenin, göstermenin kime ne faydası olabilir ki ya da acılı anne babanın kardeşlerin gözyaşlarını çekmenin. Kim bu işe dur diyecek artık? Olmaz olsun böyle basın özgürlüğü hatta yerin dibine batsın. Bence yaptığınız şeyden utanın çünkü leşe üşüşen kargalar gibisiniz. Biraz empati. Hiçbir şey eskisi gibi olmasın artık" demişti.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Birbirini seven her çiftin edindiği 10 alışkanlık! Birbirini seven her çiftin edindiği 10 alışkanlık!
İlişkiler
Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar'dan sıfır makyaj pozu! Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar'dan sıfır makyaj pozu!
Ünlüler
En Güncel Galeriler
Korkudan tam 82 kilo verdi bikinili fotoğraflarını görenler şaşırıyor!
Korkudan tam 82 kilo verdi bikinili fotoğraflarını görenler şaşırıyor!
Diana'nın otopsisini yapan patologdan yıllar sonra kahreden açıklama
Diana'nın otopsisini yapan patologdan yıllar sonra kahreden açıklama
Barbie bebeğe benzemek için yüzlerce ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Barbie bebeğe benzemek için yüzlerce ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Arkadaşlarının gazabına uğradı! Ünlü modeli rezil eden görüntüler
Arkadaşlarının gazabına uğradı! Ünlü modeli rezil eden görüntüler
Emily koronayı hiçe saydı! Mini elbisesiyle göz doldurdu!
Emily koronayı hiçe saydı! Mini elbisesiyle göz doldurdu!
Dünyaca ünlü model 20 haftalık hamile!
Dünyaca ünlü model 20 haftalık hamile!
Önceki Haberler
Sahurda 1 kaşık yendiğinde tüm gün tok tutuyor!
Sahurda 1 kaşık yendiğinde tüm gün tok tutuyor!
RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi!
RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi!
Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi!
Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi!
Hamilelikte beslenme nasıl olmalı?
Hamilelikte beslenme nasıl olmalı?
Hande'nin yeğeni annesinden çok kendisine benziyor! Yeni pozları olay!
Hande'nin yeğeni annesinden çok kendisine benziyor! Yeni pozları olay!
Vücudunuz sebepsiz yere morarıyorsa dikkat!
Vücudunuz sebepsiz yere morarıyorsa dikkat!
Ünlü fenomen açtı ağzını yumdu gözünü, çileden çıktı: Aç köpekler!
Ünlü fenomen açtı ağzını yumdu gözünü, çileden çıktı: Aç köpekler!
İngiliz model sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı!
İngiliz model sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı!
Yorumlar