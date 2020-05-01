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İlişkide yapılması gereken şeyler neler birbirinizi güldürmeniz önemli!

Aralarındaki sevgi bağı güçlü olan her çiftin uyduğu 10 alışkanlık var. Gelin o alışkanlıklar neymiş birlikte göz atalım!

İlişkide yapılması gereken şeyler neler birbirinizi güldürmeniz önemli!
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Birbirini seven iki insanın birlikte yaptığı her şey, çok daha anlamlı ve güzeldir. Alışkanlıklarınız, birbirinize ne kadar değer verdiğinizin ve birbirinizi ne kadar sevdiğinizin ipuçlarını veriyor. Sevgi bağı kuvvetli çiftlerin sahip olduğu alışkanlıkları biraraya getirdik. İşte birbirini seven iki insanın yaptığı 10 şey!

Sarılmak

Sarılmak iki insanın arasındaki bağı güçlendirir. Sarılırken uyuyakaldığınızda, gecenin bir yarısında sevgilinizin gizlice kolunu çektiği ya da ikinizin birden uyanıp hareket ettiğiniz bir noktaya mutlaka ulaşılır; ama uzaklaştığınızda bile, mutlaka bir-iki bacağınız birbirinize değiyordur. Bu hareket, sizi ve size sarılmayı sevdiğinin bir göstergesi. Ancak bu davranışı tüm gece boyunca istemek, biraz düşüncesizce olurdu.

Aynı diziyi izlemek

İkiniz de aynı diziyi izliyor (belki biriniz işte, diğeriniz ise evdeyken) ve birbirinize mesaj atıyor olacaksınız sevgilinizin izlediğinden emin olmak için.

Birbirinizi güldürmek

Sevgiliyi güldürmek, çok önemlidir. Onun mizah anlayışını bilmek, gün içinde neşesini yerine getirebilmek… Bundan daha tatlı bir şeyin olmadığını biliyoruz. Ne yaşıyor olursa olsun, gülebilmek için size ihtiyacı olacak ki her şeyin iyi olacağını bilebilsin!

Duşu paylaşmak

İlişkiniz ilerledikçe, birlikte duş almaya başlarsınız. Birbirinizin sırtını keseler ve hatta birbirinizin saçlarını şampuanlarsınız. Birbirinizin ayaklarını keselemekte bile sakınca görmezsiniz.

Nerede ve ne yiyeceğinizi seçmek

Eşiniz ya da partneriniz nerede ve ne yemek istediğinizi sorduğunda, ‘fark etmez’ demeyi bırakmalısınız. Ne seçeceğinizi çoğunlukla o zaten biliyor; ama bir ihtimal canınız değişik bir şeyler çekiyorsa, son kararı veremeyecek. Ve şu ya da bu yere gideceğinizi söylediğinde, yalnızca ne tepki vereceğinizi görmek için böyle söylüyordur. 

Birbirinizin yanında kıyafet değiştirmek

Birlikte yaşayın ya da yaşamayın, kız ya da erkek arkadaşınızın önünde üstünüzü değiştirdiğiniz bir an mutlaka gelir. Sevgiliniz için çorap aramak, fermuarını çekmesine yardımcı olmak… Yanınızda olması size yardımcı olacaktır. Özellikle de iyi görünüp görünmediğinizden emin olamadığınızda.

Özel günleri hoş görmek

Adet günü. Kadınlar açısından fiziksel ve duygusal olarak ağrılı, erkekler içinse duygusal çile. İlk 3 gün bazen gerçekten de çok can sıkıcı olabilir. Erkeğiniz kendini size adamışsa eğer, bağırmalarınızı, ağlamalarınızı, hakaretlerinizi ciddiye almaz. Birkaç günlüğüne tamamen farklı bir insana dönüştüğünüzü anlar. Ve daima bir şeye ihtiyacınız olup olmadığını sorar: Çikolata ister misin? Pedin var mı? Karnına masaj yapayım mı?

Yastık muhabbeti yapmak

Aşırı samimi anlar sonrası yapılan yastık muhabbeti değil söz konusu; uzun bir günün sonunda, birlikte uzanıp yaptığınız sohbetler. Birbirinize gününüzün nasıl geçtiğini ve nasıl hissettiğinizi sorarsınız. Ve birbirinizin kollarında uyuyakalırsınız. 

Dışarı çıktığınızda iyi konular seçmek

Baş başa dışarı çıkmak, harika bir şeydir. Giyinir, saçlarınızı yaparsınız; sevgiliniz ise tıraş olur, saçlarını düzeltir ve deri ceketinin içinde inanılmaz görünür. Peki, yemek için masaya oturduğunuzda bahsini açacağınız konular? İzlenecek yeni diziler, iş yeri dedikoduları, arkadaş dedikoduları, aile meseleleri, tatil planları vs. Sıradan şeylerin ilişki içinde değer kazanması harika bir şey.

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