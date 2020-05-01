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Benan Mahmutyazıcıoğlu eşiyle aşk yaşayan Ece Erken'e gönderme yaptı!

Ece Erken, yasak aşk yaşadığı avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrıldığını duyurmuştu. Benan Mahmutyazıcıoğlu Erken'e Instagram paylaşımıyla gönderme yaptı.

Benan Mahmutyazıcıoğlu eşiyle aşk yaşayan Ece Erken'e gönderme yaptı!
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Sunucu Ece Erken, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla magazine bomba gibi düşmüştü. Yaşadıkları olaylar sonrası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan ayrıldığını duyuran Ece Erken'e Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan manidar bir gönderme geldi. 

"Hayat yapmak istediğin şeyi çok güzel önüne seriyor"

Benan Mahmutyazıcıoğlu, çocuklarıyla birlikte olduğu fotoğrafını yayınlayarak şu notu düştü: “Sakin kaldığın zaman, hayat senin yapmak istediğin şeyi çok güzel şekilde önüne seriyor. Sonunda kılını bile kıpırdatmadan tüm taşların yerini oturuşunu seyrediyorsun. Herkesin ve her şeyin zamanı var."

Soyadını büyük harflerle yazdı

Ayrıca Benan Hanım'ın profilinde isminin yanına büyük harflerle 'MAHMUTYAZICIOĞLU' soyadını eklemesi de dikkatlerden kaçmadı. 

Ne olmuştu?

Sunucu Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasak aşkı geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düştü. Ece Erken, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili, "9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım" açıklamasını yapmıştı. Fakat Erken'in kendisine verilen boşanma davası dilekçesinin sahte olduğu iddia edilmişti.

 

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