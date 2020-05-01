Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz makyajsız fotoğrafını paylaştı!

Koronavirüs salgını nedeniyle herkes gibi süreci evde geçiren ünlüler sık sık sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşıyor. Oyuncu Pınar Deniz, son Instagram paylaşımıyla oldukça dikkat çekti.

Makyajsız halini paylaştı

Netflix'in ilk sezonu 24 Nisan'da yayınlanan yeni dizisi Aşk 101'de Burcu karakterine can veren Pınar Deniz, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı fotoğrafıyla dikkat çekti. Deniz, makyajsız halini "Peki" notuyla takipçileriyle yayınladı.

"Hoş geldin saçımdaki ak"

Öte yandan, güzel oyuncu Pınar Deniz, birkaç gün önce Instagram hesabından "Hoş geldin saçımdaki ak" notuyla bir paylaşım yapmıştı. Pınar'ın bu paylaşımına hayranlarından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelmişti.