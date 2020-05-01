Hamilelikte beslenme nasıl olmalı bunlara dikkat!

Hamilelikte beslenme özel olarak ele alınması gereken konuların başında geliyor. Gebeliğe özgü bir beslenme diyeti yoktur ,tüm sağlıklı insanlar nasıl besleniyorsa öyle beslenmek gereklidir.Yapılan pek çok araştırma gebelik ve emzirme dönemlerinde sağlıklı, dengeli bir beslenme programı izlemeyen kadınların çeşitli sağlık sorunları yaşamaya başladıklarını ortaya koyuyor. Anne karnında bebeklerin gelişiminin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için öncelikle anne adayının sağlıklı beslenmesi gerekir. Öncelikle gebelik döneminde alınan kalorinin 3’te 1’inin yağlardan alınması gerekir. Ayçiçek yağı, mısır özü yağı ve zeytin yağı tercih edilebilir.

En dikkatli şekilde tüketilmesi gereken besin grubu ise karbonhidratlardır.

En dikkatli şekilde tüketilmesi gereken besin grubu ise karbonhidratlardır. Çünkü enerjiye dönüşmeyen karbonhidratlar gereksiz kilo alımı sonucunu doğurabilir. Yaşamsal fonksiyonlarda büyük önem taşıyan vitaminler ise hamilelikte beslenme programlarının temel taşını oluşturmalıdır. Planlanmış gebeliklerden 1 ila 3 ay önce folik asit desteğine başlanması çok büyük önem taşıyor.

Ayrıca folik asit bakımından zengin olan bu gıdalar da bol miktarda tüketilebilir;

o Ispanak

o Karnabahar

o Fındık

o Fıstık

o Kepekli undan yapılan yiyecekler

Minerallerin de anne adaylarının hamilelikte beslenme programlarında bulunması gerekiyor. Gebelikte özellikle kalsiyum ve demir çok önemlidir. Bebeğin kan yapısı ve kemik yapısı bakımından günlük demir ve kalsiyum ihtiyacının mutlaka karşılanması gerekiyor.

Kalsiyum açısından zengin gıdalar:

o Süt

o Yoğurt

o Peynir

o Yeşil yapraklı sebzeler

Demir açısından zengin gıdalar:

o Kırmızı et

o Sakatat

o Ton balığı

o Yumurta