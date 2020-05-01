Tok tutan yiyecekler neler tarçın uzun süre tokluk hissi veriyor!

Ramazan ayında oruç tutarken en fazla zorlanılan konu susuzluğun yanında açlık oluyor. Ancak bazı besinler var ki şekeri dengeleyerek erkenden acıkmayı önlüyor. Hoş kokusuyla bildiğimiz, tatlılara ve içeceklere konulan tarçın da uzun süre tok tutan besinlerin başında geliyor. Sahurda bir çay kaşığı tarçın tüketmek dahi uzun süre tok kalmaya yetiyor. Elmaelma.com olarak tok tutan yiyecekleri sıraladık...

Lor peyniri

Kahvaltıların olmazsa olmazı peynirin en temel hali olan lor, hem protein deposudur hem de tuzsuzdur. Lor, bu özellikleri sayesinde hem tok kalmanızı sağlar, hem de sizi tuzlu peynirler gibi susatmaz. Özellikle sahurda kahvaltı ediyorsanız lor peynirine sofranızda yer verebilirsiniz. Üstelik loru salatalarda kullanarak da çok başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Lor sevmiyorsanız da sevdiğiniz peynirlere sofrada yer vermeye çalışın.

Tarçın

Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan tarçın, hem tatlı isteğinizi hem de iştahınızı kontrol altına alma konusunda ramazan ayında da en güçlü kaynaklardan. Yoğurda ya da süte ekleyerek tüketeceğiniz 1 çay kaşığı tarçın oruç tutanların hayatını kolaylaştırabilecek bir baharat.

Yumurta

Tok tutan yiyecekler denince akla gelen ilk besinlerden olan yumurta, tam bir protein kaynağı. Aynı zamanda yağ oranı da düşük olan yumurtayı sahur sofralarınızdan da eksik etmemelisiniz. Sahur için haşlanmış ya da poşe yumurta uygun bir seçim olabilir.

Çörek otu

Diyet listelerinde de sık sık karşımıza çıkan çörek otu da doygunluk hissini artıran bir baharat. Çörek otunu yeşilliklerle yapacağınız salataların üzerine serpebilir, lor peyniriyle karıştırıp nefis bir kahvaltılık elde edebilirsiniz. Mis gibi kokusu da cabası…

Baklagiller

Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller hem güçlü birer lif deposu hem de bitkisel protein açısından çok zengin kaynaklar. Humus, piyaz gibi baklagillerle yapılan geleneksel lezzetlere sahur sofralarınızda da yer verebilirsiniz. Eğer baklagilleri doğrudan tüketmek istemezseniz, haşlayıp salatalarınıza ilave ederek salatalarınızın hem lezzetini hem de doyuruculuğunu ve besleyiciliğini artırabilirsiniz.

Yeşil sebzeler ve salatalar

Yeşil sebzeler ve salatalar bol miktarda su içerdikleri için hem çok fazla kalori almadan kolayca doymanızı hem de uzun süre tok kalmanızı sağlarlar. Bu nedenle sahur sofralarınızda maydanoz, nane, fesleğen gibi yeşilliklerle yapılmış salatalar, buharda pişmiş brokoli, fırında Brüksel lahanası gibi sebzeler bulundurabilirsiniz. Salatalarınıza 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave etmeyi de unutmayın.

Yulaf

Sahur sofranızda tahıllara da yer vermelisiniz. Ancak tüketeceğiniz tahıl ürünlerinin çok fazla işlenmemiş, doğallığını ve lifli yapısını kaybetmemiş olması dikkat etmeniz gereken noktaların başında geliyor. İçine tarçın ve badem ekleyebileceğiniz bir yulaf lapası, bol lifli bir bulgur pilavı ya da 1-2 dilim doğal ekşi mayalı çavdar ekmeği size hem sağlık hem de tokluk verebilir.

Patates

Patates, doğru şekilde pişirildiğinde ve tüketildiğinde çok doyurucu ve sağlıklı olabilir. Bunun için patatesleri haşlamalı ve bu şekilde tüketmelisiniz. Haşlanmış patates tek başına yenebileceği gibi salataların içinde de çok doyurucu ve lezzet verici bir katkı maddesi olarak yer alabilir.

Çorba

Kısa sürede doymanızı sağlayan çorbalar da sahur sofrasında bulunması tavsiye edilenlerden. Ancak burada çorbanızın içeriğindeki malzemeler önem kazanıyor. Örneğin baklagiller ya da tahıllar veya sebzeler kullanarak yapacağınız bir çorba, kremalı ya da unlu bir çorbaya nazaran daha uzun süre tok kalmanızı sağlayabilir.

Balık

Balık güçlü ve kaliteli bir protein ve omega 3 deposudur. Omega 3 de uzun süre tok kalmanızı sağlayan bir yağ asididir. Hatta bazı araştırmalara göre balık etten de tavuktan da daha doyurucudur. Sözün kısası sahur sofrasında yer verebileceğiniz balık ertesi gün tutacağınız orucu kolaylaştırır. Balığınızı salata malzemesi olarak da tüketebilirsiniz.