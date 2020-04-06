Öğle uykusunun faydaları neler hafızayı güçlendiriyor!

Uyku düzeni sağlıklı bir yaşam sürdürmenin anahtarı. Çoğunlukla İtalya, İspanya gibi Akdeniz ülkelerinde 'siesta' olarak adlandırılan ve uygulanan öğle uykusunun vücuda inanılmaz faydaları bulunuyor. Öğlede işinize ara verip kısa bir süre kestirmek bile stresi azaltmaya, daha verimli olmaya ve dikkat dağınıklığını gidermeye yarıyor. Ayrıca Alzheimer gibi unutkanlığı neden olan hastalıkları önleyip hafızayı güçlendiriyor. İşte öğle uykusunun bilinmeyen faydaları!

Yaratıcılığı artırır

Öğle uykusu yaratıcılığınızı artırmaya da yardımcı olur. Uzun süre düşünüp bulamadığınız çözümü, öğle uykusu sırasında bir anda gözlerinizi açıp bulabilirsiniz. Yapılan bir araştırmada, öğle uykusundan sonra neden insanların beyinlerinde bir ışık yandığını tespit etmeye çalışılmış ve bunun sonucunda öğle uykusuna yatan insanların beyinlerinin sağ yarısındaki aktivitenin daha fazla olduğu görülmüş.

Moralinizi yükseltir

Öğle uykusunu almamış bir çocuğun ne kadar huysuz olduğunu düşünün. Uykusuzluk ve bunun yarattığı huzursuzluk yetişkinlerde de aynı etkiye sebep oluyor. Kısa bir kestirme, moralinizi yükseltebilir ve keyfinizi yerine getirebilir.

Hafızayı güçlendirir

Derin uykunun vücut üzerinde birçok faydası var. Özellikle derin REM uykusunun bilişsel süreçlerle doğrudan ilişkili olduğu biliniyor. Bu yüzden gün ortasında REM uykusuna dalabileceğiniz bir öğle uykusunun bilişsel faaliyetler üzerinde fayda sağlaması bir sürpriz değil. Ancak 60 dakikalık uykular bile zihinsel yorgunluğun azalmasına yardımcı oluyor. 2008 yılında yapılan bir çalışma kapsamında öğle uykusuna yatanlarla yatmayanların fMRI sonuçları karşılaştırılmış ve öğle uykusuna yatanların beyinlerinde daha fazla aktivite olduğu tespit edilmiş.

Stresi azaltıyor

Kısa süreli öğle uykusu sizi stresten uzaklaştırır ve rahatlamanıza sebep olur. Gün içerisinde kendinizi daha enerjik hissedebilir ve yüzünüzün her zaman gülümsemesini sağlayabilir.

Daha verimli olmanızı sağlar

Çoğu uzman öğle uykusunun tembellik değil, aksine verimliliği artırdığını söylemektedir. Uyku uzmanı Sara Mednick, verdiği bir röportajında kısa süreli öğle uykularının en yorgun işçilerde bile verimliliği artırdığını söyledi.

Dikkat dağınıklığını önler

NASA'nın yaptığı araştırmalara göre, 40 dakikalık öğle uykusuna yatan pilotların diğerlerine nazaran çok daha fazla dikkat seviyesine sahip oldukları görülmüştür. Hardvard Men's Health Watch da 20 dakikalık öğle uykularının bile vardiyalı işçilerin dikkatini artırdığını söylemişti. Bu yüzden 10 dakikalık kısa kestirmeler bile insanın kendini daha dikkatli hissetmesini sağlıyor.