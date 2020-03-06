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Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can'ın sağlık durumu nasıl sosyal medyadan duyurdu!

Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, hayati tehlikeyi atlattıktan sonra son durumunu sosyal medya yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu.

Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can'ın sağlık durumu nasıl sosyal medyadan duyurdu!
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Vatanım Sensin, Ezel, Emret Komutanım ve Kavak Yelleri gibi projelerde yer alan 48 yaşındaki Levent Can kalp krizi geçirmişti. Usta oyuncu hayati tehlikeyi atlattığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinin yüreğine su serpti. 

Kalp krizi geçirmişti

Başarılı oyuncu Levent Can, geçirdiği kalp krizi sonrası İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Bir süre yoğun bakımda kalan Can, bugün normal odaya alındı. Levent Can, sosyal medyada yaptığı paylaşımla hayati tehlikeyi atlattığını sevenlerine duyurdu. 

Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can'ın sağlık durumu nasıl sosyal medyadan duyurdu!

''Böyle olsun istemezdim''

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan oyuncu "Hepinizi meraklandırmış, üzmüşüm inanın böyle olsun istemezdim, ama laf aramızda ben de çok korkmuştum. Şimdi şükür iyiyim, endişelenecek durum ortadan kalktı, arayan, soran, merak eden herkese teşekkür ederim" dedi.

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