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Jennife Lopez'in Instagram hesabında paylaştığı plaj fotoğraflarına beğeni yağdı!

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, Oscar ödülleri hüsranı sonrası moral depolamak için Miami'ye gitti. Lopez'in Miami pozları binlerce beğeni aldı.

Jennife Lopez'in Instagram hesabında paylaştığı plaj fotoğraflarına beğeni yağdı!
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Jennifer Lopez son filmi Hustle ile Oscar'a aday gösterilmediği için hayal kırıklığına uğramıştı. Lopez, konuyla ilgili kimisiyle 20 ya da 25 yıldır birlikte çalıştığı ekibinin de kendisiyle ilgili bir Oscar adaylığı beklentisine girdiğini ve üzüldüğünü söyleyerek "Herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı düşündüm" demişti.

Miami'de moral depoladı

50 yaşındaki ünlü şarkıcı, son dönemde geçirdiği yoğun tempoya ara vererek soluğu Miami'de aldı. JLO, plajda cep telefonu ile kendisini kayda alan ve sıfır makyajlı görüntüsünü paylaştı. Özgüven dolu bu videosunu “Kimse gölgeli bir plajı sevmez” notuyla paylaştı.

Libido açıklaması olay olmuştu

Lopez geçtiğimiz günlerde cinsel hayatına dair sorulara samimi yanıtlar verdi. Glamour dergisine konuşan Latin yıldız, “Para, libidonuzu yükseltir mi?” sorusuna gülerek, “Birçok şey libidomu yükseltir ama para bunlardan biri değil. Fakat severim. Beni harekete geçirir mi bilemem ancak bazı şeyleri kolaylaştırdığı kesin” şeklinde konuşmuştu.

 

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