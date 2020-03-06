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MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu'dan Öğretmen dizisine tepki Fiyasko!

Milli Eğitim Bakanlığı'nda Personel Genel Müdürü olarak çalışan Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine ''İçerik sadece kocaman bir fiyasko" diyerek tepi gösterdi.

MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu'dan Öğretmen dizisine tepki Fiyasko!
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FOX TV'nin merakla beklenen gençlik dizisi Öğretmen, ilk bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Daha ilk bölümüyle izleyenlerin gönüllerinde taht kuran dizi herkes tarafından çok beğenilirken diziye bir tepki MEB çalışanından geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nda Personel Genel Müdürü olarak çalışan Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine ''İçerik sadece kocaman bir fiyasko" diyerek tepi gösterdi.

''İçeriği tam bir fiyasko''

MedYapım ve MF Yapım'ın yapımcılığını beraber üstlendiği Öğretmen dizisinin ilk bölümü yayınlandı. İlk bölümü izleyicilerden tam not alan diziye Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu'dan tepki geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Aydoğdu, "Öğretmen ne olursa olsun, sevgi çınarıdır. Kızarken bile o duyguyu sevgiyle besler. Şefkat ve edeple terbiye edendir, psikopat değildir. Adı: Öğretmen İçeriği sadece ve sadece kocaman bir fiyasko" dedi.

MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu'dan Öğretmen dizisine tepki Fiyasko!

Twitter'da TT oldu, beğeni yağdı 

Başrolünde İlker Kaleli'nin oynadığı Öğretmen dizisi daha ilk bölümünden sosyal medya kullanıcılarının takdirini topladı. Birçok sosyal medya kullanıcısı diziyi çok beğendiklerini söyleyerek binlerce paylaşım yaptı. Dizi ilk bölümüyle Twitter'da TT oldu. 

 

 

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