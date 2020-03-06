Bamya tohumunun faydaları neler enfeksiyon oluşumunu engelliyor!

Bamya herkes tarafından sevilen bir sebze olmasa da bu bamyanın tam bir sağlık deposu olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bamya tohumu, bamya yemeyenler için iyi bir alternatif olabilir. Toz haline getirilen bamya tohumunu yoğurtla karıştırıp tüketerek faydalarından yararlanabilirsiniz. Bamya, şu günlerde tüm dünyayı saran virüs ve bakterilerden korunmak için doğal bir yol. Enfeksiyonlardan vücudu koruyan bamya hastalıklara kalkan oluyor. İşte mucize besin bamyanın hiç duymadığınız faydaları!

Vitamin ve mineral deposu

Bamya tohumunda B grubu vitaminleri içerir. Özellikle kalsiyum, demir, çinko gibi mineraller sayesinde bamya tohumunun düzenli tüketimi kas ve kemik sağlığını koruyor. Kemik erimesi ve benzeri kemik rahatsızlıkları için birebirdir. Aynı zamanda demir içeriği yüksek olduğundan kansızlık sorunu yaşayan kişiler için bulunmaz bir nimettir. Vücut için gerekli minerallerin çoğu bamya tohumunda bulunur.

Kansere karşı korur

En tehlikeli hastalıklardan biri olan kanserden korunmanın yolları herkes tarafından araştırılıyor. Tıpkı bamyada olduğu gibi bamya tohumu da kişileri kansere karşı koruyor. Aynı zamanda mevcut tümörlerin büyüme ve yayılmasını yavaşlatır ve engeller. Kolon kanseri başta olmak üzere pek çok kanser türünden kişileri korumaktadır. Öte yandan kişilerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden diğer hastalıklara yakalanma oranı da düşmektedir.

Hafızayı güçlendirir

Bamya tohumu bilişsel fonksiyonların iyileştirilmesini sağlar. Hücrelerin canlılığını korumasına ve kendini yenilemesine yardımcı olur. B vitamini bakımından zengin olması beyin ve sinir sistemine olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Öte yandan stresin azalmasını sağlar, uykusuzluk sorununu önler. Demans gibi hafıza problemi yaşayanlar için bir fırsattır.

Enfeksiyon ve iltihaplanmalardan korur

Bamya tohumu faydaları arasında en çok bilinen enfeksiyon ve iltihaplanmalara karşı koruyucu özelliğe sahip olmasıdır. Bakteri, virüs, mantar gibi her türlü enfeksiyon hastalığına karşı yüksek koruyuculuğu bulunur. Kış aylarında özellikle grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma olasılığını düşürür.

Sindirim sistemini düzenler

Yeteri kadar lifli gıda tüketilirse sindirim sistemi de o oranda etkilenir. Özellikle kabızlık şikayeti çekenler için bamya bulunmaz bir nimettir. Vücudun ihtiyaç duyduğu lif oranı bamyada ve bamya tohumunda bulunur. Bu sayede bağırsak tembelliği gibi sorunlar da önlenmiş olacaktır. Öte yandan sindirim sistemini düzenlemekle kalmayıp kolesterolün düşürülmesinde de yardımcıdır. Kalp ve damar hastalıklarına da yardımcı olduğu bilinir.

Kilo vermeye yardımcı

Özellikle kadınların kilo verme isteği bilinen bir durumdur. Bamya tohumu, kilo vermek isteyenler için kaçınılmaz bir fırsattır. Düşük bir kalori içeriğine sahip olduğundan kişilerin sürekli yemek yeme isteğini azaltır ve tok tutar. Bu sayede kilo verimi kolaylaşır. Öte yandan idrar söktürme etkisi vardır.

Bamya tohumu nasıl tüketilmeli?

Bamya tohumu taneli bir bitki olduğundan tek başına ya da bazı besinler ile karıştırılarak da tüketilebilir. Tohumların daha rahat yenilebilmesi açısından öğütülmesi gerekir. Tohumlar toz haline getirilerek tüketilebilir. Toz halindeki bamya tohumuna yoğurt eklenerek sağlıklı bir karışım elde edilebilir.

Bir diğer tüketiliş şekli de çay şeklinde olanıdır. Çay şeklinde tüketimi kişilerin sıvı ihtiyacının karşılanmasını sağlamaktadır.