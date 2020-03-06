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Muhterem Nur kimdir hastaneye kaldırılmıştı bilinci kapandı!

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan rahmetli Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un bilinci kapandı.

Muhterem Nur kimdir hastaneye kaldırılmıştı bilinci kapandı!
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Arabesk müziğin usta ismi Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, geçtiğimiz hafta çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören Nur'dan kötü haber geldi! Tedavisine devam edilen 87 yaşındaki Muhterem Nur'un bilinci kapandı. Öte yandan Nur'un tedavi gördüğü hastaneden henüz bir açıklama gelmedi.

Bilinci kapandı 

Hürriyet'te yer alan habere göre: Muhterem Nur, akciğerinde sıvı toplanması tespit edilen ve böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesine bağlandı. Nur'un vücut ısısının korunması için de özel bir yatak getirildi. Tedavisine devam edilen 87 yaşındaki Muhterem Nur'un bilinci kapandı. Öte yandan Nur'un tedavi gördüğü hastaneden henüz net bir açıklama gelmedi.

Eşinin mezarına gidememişti 

Muhterem Nur, yoğun bakımdaki tedavisi nedeniyle ilk kez Müslüm Gürses'in mezarında yapılan törene katılamamıştı. Müslüm Gürses, 3 Mart 2013 yılında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Muhterem Nur kimdir? 

Muhterem Nur, gerçek adı Aysel Kısa Akbaş'tır. Muhterem Nur 31 Aralık 1932 Manastır doğumlu, Türk sinema oyuncusu ve şarkıcıdır. Anne ve babasını tanımayan Nur, "teyze" dediği kadın tarafından büyütüldü. 1942'de, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşeti içinden bir kamyonun altında İstanbul'a kaçırıldı ve İstanbul Eyüp'e yerleşti. "Teyze"si ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfusa Muhterem Kısa adı ile kaydedildi. İlkokulu Eyüp'te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu. 1950'lerin başlarında, mahalleden arkadaşı, Bulgaristan göçmeni Üftade ile Beyoğlu turlarına başladı. Onu Beyoğlu'nda ilk keşfeden kişi, orada inzibat subayı olan, sonradan Film San Vakfı başkanı olacak Ümit Utku'ydu.

 

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