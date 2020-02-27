Göz çevresi kırışıklığı nasıl önlenir nemlendiricinizi eksik etmeyin!

Göz çevresi yaşlanma belirtilerini gösteren ilk alanlardan biri. Her yeni yaş, yüzümüzdeki kırışıklıkların artmasına ve derinleşmesine sebep oluyor. Bunun yanında genetik faktörler, UV ışığına maruz kalmak da kırışıklıkların belirginleşmesinde etken. Elmaelma.com olarak göz çevrenizdeki kırışıklıkları önlemenizi sağlayacak önerileri biraraya getirdik...

Göz kremi kullanın

Gözlerinizin etrafındaki cilt yüzünüzün geri kalanından çok daha incedir bu da daha çabuk kırışıklıkların oluşumunu kolaylaştırır. Göz altı kırışıklıklarının görünümünü en aza indirmeye yardımcı olmanın en kolay yollarından biri göz kremi kullanmaktır.

Günlük rutininize cilt bakım ürünlerini katın

Popüler inanışın aksine, göz altı kırışıklıkları ile mücadele söz konusu olduğunda göz kremi tek koruyu ürün değildir. Günlük rutininize besleyici cilt bakım ürünleri eklemek, cildinizin yüzeyini nemle yenilemenin harika bir yoludur, bu da gözle görülür yaşlanma belirtilerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Krem temizleyici yardımıyla işleri başlatabilirsiniz.

Nemlendirici yüz serumundan faydalanın

Yüz nemlendiricisi cildinize sonsuz nemlendirme sağlamak için tercihiniz olsa da, bir yüz serumundan da yardım almayı düşünebilirsiniz. Nemlendirici yüz serumu, cildinizi nemle hemen geri kazandırmak için işleri bir sonraki seviyeye taşır.

Göz altlarınız için uygun bir ürün seçin

Nem, göz altındaki çizgilerin görünümünü en aza indirmenin anahtarıdır. Bununla birlikte, herhangi bir yüz nemlendiricisinden istediğiniz verimi alamayabilirsiniz. Hem göz altınız hem de tüm cildiniz için gün boyu yüzünüzü nemli tutacak bir ürüne ihtiyacınız var.

Güneşten mutlaka korunun!

Yeterli koruma olmadan güneşte uzun süre kalmak gözlerin altındaki ince çizgiler gibi gözle görülür yaşlanma belirtilerine yol açabilir. Bu nedenle en az SPF30 içeren güneş koruyucularını mevsime bağımsız şekilde cildinize uygulamanız gerekmektedir.