Beren Saat'ten şaşırtan doğum günü mesajı kırıldım bağışladım!

Kenan Doğulu ve Beren Saat'in evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyordu uzun zamandır. Ünlü çift kötü günleri geride bıraktı ve artık kameralar karşısına beraber çıkmaya ve aşklarına kaldıkları yerden devam etmeye başladılar. Beren Saat'in doğum gününde Instagram hesabından yaptığı paylaşımı sosyal medyayı salladı. Saat, İngilizce yaptığı paylaşımında ''Ne yıl! Şimdiye kadarkilerin en zoru'' diyerek yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

''Şimdiye kadarkilerin en zoru''

Kenan Doğulu ile evliliğinde uzun süre soru yaşayan güzel oyuncu eşiyle olan problemleri geride bıraktı. Kameralar karşına artık birlikte çıkan ve aşklarına kaldıkları yerden devam eden çiftten Saat, İngilizce yaptığı paylaşımında şu notu düştü:

Ne yıl! Şimdiye kadarkilerin en zoru... Bir noktada karanlık bir meseleye dönüştüğü beklentisine girdiğinizde "süpernova"ya (büyük yıldızların şiddetle patlaması) yakınsınızdır ya da gündüz düşleri gören birisinizdir ve sizde bir sorun yoktur. Ben tam olarak ölmüş ve gömülmüş gibiydim, gerçekten bir mağaranın derinliklerine girdim.

''Kırıldım''

"Bilincim şarkılar yaratmaya başlamıştı. Resim çizdim, boyadım, piyano "tıngırdattım". Kırıldım, meditasyon yaptım, bağışladım ve çok çalıştım. Biraz kaba ama kırılgandım. Delilik diye bir şey olmadığını ama eğer anlamaya çalışırsanız başka alemler olduğunu kabul ettim. Hayatın katmanları şimdi daha anlamlı geliyor. Şimdi hazırım. Ne doğum günü!"



