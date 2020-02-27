Mine Tugay dekolteli paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Mine Tugay son paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Tugay, dekolteli fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı saniyeler içerisinde yüzlerce beğeni aldı.

Dekolteli fotoğrafına beğeni yağdı

Zalim İstanbul adlı dizide izlediğimiz oyuncu Mine Tugay, geçtiğimiz gün Instagram sayfasına dekolteli bir fotoğrafını yükledi. Her paylaşımı ayrı olay olan Tugay'ın bu paylaşımı da takipçileri tarafından çok beğenildi. Ünlü oyuncunun fotoğrafına adeta beğeni yağdı.

Mine Tugay kimdir?

Mine Tugay (d. 28 Temmuz 1978, Konya), Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu. Subay olan babasının görev yeri olan Konya'da doğdu. Yeni Levent Lisesi'ni bitirdi.Oyunculuğa 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı Büyük Kulaklı Küçük Ayı adlı oyun ile adım attı. Aynı yıl Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimine başladı.

Ancak aralarında Özge Özberk ve Özgü Namal'ın da bulunduğu 15 kişilik sınıftan 'disiplinsizlik' iddiasıyla uzaklaştırılan 13 kişiden biri oldu. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünü kazandı. Konservatuvardan mezun olduktan sonra Semaver Kumpanya'da tiyatro oyunlarında oynamaya başladı.2003 Yılında Işıl Kasapoğlu rejisiyle Onikinci Gece ve Kuşlar Meclisi oyunlarında oynadı. Aynı yıl Gülbeyaz adlı televizyon dizisinde rol aldı.2004 yılında Adı Aşk Olsun adlı dizide ve Gönül Yarası adlı sinema filminde rol aldı. Aynı yıl Semaver Kumpanya'da Işıl Kasapoğlu ve Bülent Emin Yarar rejisiyle Mem ile Zin adlı oyunda oynadı.'Beko Plazma TV' , 'Eti Çay Keyfi', 'Anadolu Bank', 'Bosch Çamaşır Makinası', 'Ecobella Home', ‘Bosch Logixx 8 Çamaşır Makinası' oyuncunun yer aldığı reklam filmleri arasındadır.2005 yılında Aşk Her Yaşta adlı televizyon dizisinde oynadı. Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Yüksek Lisansını tamamlarken 'Aliye' adlı dizide rol aldı.



