Can Yaman İtalya'da katıldığı programda sunucunun 'beraber yaşayalım' çıkışına yanıt verdi!

Yaptığı libido çıkışıyla tepkilerin odağı olan ve bir süre ortalarda gözükmeyen Can Yaman, İtalya'da katıldığı bir televizyon programında kadın sunucuyla arasında yaşanan diyalogla yeniden gündeme geldi.

'Beraber yaşayabiliriz' teklifi

Sunucu Barbara d'Urso'ya çikolata hediye eden Can Yaman, "Tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Çikolatayı çok severim. Evim çikolatayla dolu" dedi. Barbara d'Urso, "Benim evim de öyle. Bak ortak noktamız var. Beraber yaşayabiliriz" diyerek espri yaptı. İtalyanca konuştuğu röportajda başına gelen olaylardan ders çıkaran yakışıklı oyuncu "Bunu düşünmem gerek" yanıtını verdi.

Koronavirüse karşı önlem aldı

Yurt dışında katıldığı programlarda kadınlarla arasında geçen diyaloglarla gündemden düşmeyen Can Yaman, son olarak İtalya'da Canale 5 kanalına konuk oldu. Programı reyting listesinde zirveye taşıyan tam 4 milyon kişi tarafından izlenen Can Yaman, bu defa kadınlarla sohbet ederken temkinliydi. Can Yaman'ın 100 hayranı programı stüdyoda izlemek için davet edildi ancak dünya genelinde yayılan koronavirüse karşı önlem almak amacıyla çekimler seyircisiz yapıldı. Programa katılamayan birçok hayran ise stüdyonun dışında bekleyerek oyuncuya olan hayranlıklarını gösterdi.

"Yanlış anlaşıldım"

Geçtiğimiz ay bedelli askerlikten faydalanarak askere giden Can Yaman, dönüşte yaptığı açıklamasında libido çıkışı için "Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Libido kelimesi çok farklı yerlere giden bir kelimeymiş. Ders çıkarmış oldum. Hata insanlara mahsus" demişti.

"Arka odaya geçelim kanıtlayayım" yanıtı pahalıya mal olmuştu

Can Yaman, İspanya'da bir programa konuk olmuş ve kendisine "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadın hayranına "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" cevabını vermiş ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.