Kim Kardashian kız kardeşi Kourtney Kardashian'ı yumrukladı

Kardashian ailesinin yer aldığı Keeping Up With The Kardashians programının çekimi sırasında şimdiye kadar hiç yaşanmamış bir olay yaşandı. 18'inci bölümün tanıtımına Kim ve Kourtney'nin kavgası damga vurdu. Kim Kardashian kavga ettiği kız kardeşi Kourtney'i yumruklaması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Rekabet farklı boyuta ulaştı

18 sezondur yayınlanan programın bu sezonki ilk bölümünün çekimleri sırasında Kim ve Kourtney arasındaki kavganın görüntüleri Kris Jenner tarafından paylaşıldı. Kardeşlerin annesi Kris Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızları Kim ve Kourtney'in arasındaki rekabetin başka bir boyuta taşındığını da gözler önüne serdi.

Kim, Kourtney'i yumrukladı

Kavgalarının sebebi henüz belli değil. Kourtney, Kim'e elindeki hindistan cevizi suyu kutusunu fırlatınca Kim, Kourtney'i yumrukladı. Yediği yumruk sebebi ile yere yığılan Kourtney, yerden kalkıp Kim'e bana bağırma diye bağırdıktan sonra Kim'in üzerine yürümeye çalıştı.

Görüntüler programda paylaşılacak

Keeping Up With Kardashian bu sezon 26 Martta başlıyor. Kim ve Kourtney'in olay olan kavgasının geri kalan görüntüleri ise programda yayınlanacak.