Oyuncu Alparslan Özmol, koronovirüsten öldü twitter'ı sallayan iddia!

Çocuklar Duymasın dizisindeki Çaycı Hüseyin karakteriyle ünlenen Alparslan Özmol'un hakkında çıkan 'öldü' haberlerine bir yenisi daha eklendi. Ünlü oyuncunun ölüm haberi iddiası Twitter'ı salladı.

Koronovirüsten öldü'

Sosyal medyada bazı kişiler tarafından zaman zaman ortaya atılan 'Çaycı Hüsyin öldü' haberleri Twitter'da yeniden gündem oldu. Dünya gündeminde Coronavirüs salgını nedeniyle bu kez de ünlü oyuncunun öldüğü iddia edildi.

''Bu sene çok erken öldü''

Sosyal medya hesabı Twitter'da Türkiye gündeminin birinci sırasına yerleşen Alpaslan Özmol'un koronavirüs nedeniyle öldüğü haberleri birçok sosyal medya kullanıcı tarafından tiye alındı. Oyuncu için "Abi cenazene gelemedim, bir daha ki ölüşüne artık", "Birçok sebepten ölen Çaycı Hüseyin koronavirüsten öldü" ve "Bu sene çok erken öldü" gibi tiye alınan paylaşımlar yapıldı.

İşte o paylaşımların bazılar...