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Aydemir Akbaş'tan koronavirüs açıklaması olay oldu!

koronavirüs salgınıyla ilgili konuşan usta sanatçı Aydemir Akbaş, "Bana virüs falan işlemez" açıklaması ile herkesi şoke etti.

Aydemir Akbaş'tan koronavirüs açıklaması olay oldu!
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Usta sanatçı Aydemir Akbaş önceki gün Nişantaşı'da objektiflere takıldı. Muhabirlerle karşılaşan Aydemir Akbaş, koronavirüsün kol gezdiği İran'dan film teklifi aldığını söyledi. Akbaş'ın virüs ile ilgili yaptığı açıklama ise herkesi şaşırttı.Usta sanatçı, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak "Bana virüs falan işlemez, koronavirüs benden korksun! Benim uçak fobim var, 100 milyar verseler yine de oralara gidemem" dedi.

''İran'dan film teklifi aldım''

İranlı yapımcıların teklifini reddettiğini belirten Akbaş, olumsuz yanıt vermesinin nedeninin ise koronavirüs olmadığını söyledi.

Aydemir Akbaş'tan koronavirüs açıklaması olay oldu!

''Bana virüs işlemez''

Uçak korkusu yüzünden İran'a gidemeyeceğini söyleyen oyuncu, şöyle konuştu: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in kendisini Amerika'ya götürmek istediğini anlatan Akbaş, "İbrahim Tatlıses beni Amerika'ya götürmeye kalktı. Pasaportum olduğu halde 'Pasaportum yok' dedim. Uçak korkum var. Üç kere bindim, tövbe ettim. Almanya'dan servet teklif ettiler gitmedim, ben kesin kalpten giderim" diye konuştu.

 

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