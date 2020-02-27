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Çemen otunun faydaları neler kan şekerini düşürerek diyabete iyi geliyor!

Hint mutfağında sık kullanılan bir bitki olan çemen otu, hem tip 1 hem de tip 2 diyabete iyi geliyor. İşte çemen otunun daha önce hiç duymadığınız faydaları!

Çemen otunun faydaları neler kan şekerini düşürerek diyabete iyi geliyor!
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Çemen otu, Mısırlılar ve Romalılar tarafından yüzyıllarca şifasından faydalanılmış ve ateş, solunum ve bağırsak şikayetleri, yara iyileşmesi ve apseleri tedavi etmek için kullanılmıştır. Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen çemen otu aynı zamanda günümüzde birçok insanı etkileyen şeker hastalığını da iyileştiriyor. Gelin çemen otunun bilinmeyen faydalarına yakından bakalım...

Kansızlığa birebir

Tükettiğiniz 100 gram çemen otu gün içerisinde vücudun ihtiyacı olan demiri karşılayarak anemi gibi hastalıkların önüne geçilmesini sağlar.

Diyabete iyi geliyor

Çemen otunun potansiyel anti-diyabetik etkilerini araştırmak için birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan klinik çalışmalar, tohumların, kan şekeri seviyesini düşürerek ve glikoz toleransını artırarak, insanlarda hem tip 1 hem de tip 2 diyabetle ilişkili metabolik semptomların çoğunu iyileştirebileceğini göstermiştir.

Unutkanlığı gideriyor

Çemen otu üzerinde yapılan yeni araştırmalar, bu besinin zihin sağlığına iyi geldiği ve unutkanlık düzeyini azalttığını göstermiştir.

Antioksidan kaynağı

İçeriğindeki antioksidanlar vücudun toksinlerden arınmasını sağlar. Aynı zamanda vücudu toksinlerden arındırırken yaşlanmayı da engeller. Gençlik hücrelerini arttırır.

Kalp sağlığını iyileştirir

Çemen otu, kolesterol seviyelerinin düzenlenmesine ve kan basıncının iyileştirilmesine yardımcı olabilir, bu da kalp rahatsızlıklarının gelişmesi riskini azaltır ve kalp sağlığını iyileştirir.

Âdet sancılarını hafifletir

Çemen otu ayrıca bir emmenagog (adet akışını uyaran veya artıran bir madde) olarak da sınıflandırılır. Periyotların oluşumundan sorumlu olan hormonları dengelediği ve menstrüel krampları ve PMS semptomlarını hafiflettiği bilinmektedir.

İştahı bastırıyor

Çemen otu iştahı bastırabilir ve dolgunluk hissini artırabilir, bu da aşırı yemeğin azalmasına ve kilo kaybına neden olabilir.

Çemen otu tüketirken dikkat!

Çemen otu sağlıklı insanların tüketimi için güvenlidir. Ancak, bununla birlikte, çoğu takviyede olduğu gibi, ishal ve hazımsızlık gibi daha az ciddi yan etkiler de bildirilmiştir. Doktorunuza danışmadan kullanmamanızda yarar vardır.

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