Göz şekline göre makyaj nasıl uygulanır göz kapağınız düşükse ince eyeliner sürün!

Mükemmel bir makyaj için gözlerimizin yapısıyla uyguladığımız makyajın uyumlu olması şart. Her göz tipi farklı tonlarda ve yapıda makyaj gerektiriyor. Göz şeklinizle uyumlu makyaj nasıl yaparım diye düşünüyorsanız bu haber size yardımcı olacak. İşte göz şekline uygun makyaj tüyoları!

Büyük gözler

Büyük gözlere sahip olan kadınlar, göz pınarına koyu renk far sürmeli. Koyu tonlarda far paletlerinin tercih edilmesi büyük gözlere en çok yakışan makyaj ürünlerindendir. Bu göz tipine eyeliner ve siyah göz kalemi çok yakışacaktır ve gözün daha normal boyutta gözükmesini sağlayacaktır.

Badem gözler

Badem göz şekli kadınların sahip olmak istediği ve estetik ameliyatları göze aldığı en ideal göz şekillerinden biridir. Göz kapağına kahverengi mat bir far sürdükten sonra göz kapağının dış köşesine daha koyu kahverengi far ile yapılan makyaj badem gözlerde harika bir görünüm oluşturur.

Aşağı çekik gözler

Bu göz şekline sahipseniz eyeliner veya göz kalemiyle gözlerinizi yukarı çekebilirsiniz. Açık renk far tercih etmelisiniz. Farı kirpik dibine sürmeniz sizde güzel bir görüntü oluşturacaktır.

Küçük gözler

Küçük göz şekline sahipseniz gözlerinizi daha derin gösterecek gölgeli makyajları tercih etmelisiniz. Böylece gözünüzün şeklini çok güzel bir şekilde vurgulamış olursunuz. Gözünüzün üstüne ve alt kısmına siyah göz kalemi sürmeyi unutmayın.

Öne çıkık gözler

Parlak ve aydınlık far sürülmemesine dikkat edilmelidir. Onun yerine orta veya koyu far seçmeniz gözlerinizi geriye itmeye yardımcı olacaktır. Gözünüzün altına koyu renkle kalın bir kalem çekmeniz güzel bir görüntü oluşmasını sağlayacaktır.

Birbirinden uzak gözler

Koyu renk kalem ve far tercih etmelisiniz. Gözünüzün dış kısmına ise açık renkte bir far uygulayabilirsiniz. Böylece gözlerinizi birbirine daha yakınmış gibi gösterebilirsiniz.

Birbirine yakın gözler

Gözleri birbirine yakın olanlara göz pınarlarına açık renk far sürmeleri veya aydınlatmaları tavsiye edilir. Gözünüzde koyu renk far tercih etmeniz gözlerinizi daha uzakta gösterecektir.

Göz kapağı düşük gözler

Gözlerinizin düşük olması sizi yorgun, halsiz, uykusuz ve üzgün gösterebilir. Bu yüzden kaş altlarını çok fazla aydınlatmadan göz kenarlarına koyu far uygulayabilirsiniz. Gözün ucuyla ve kaş arasında far uygulanmalıdır daha ileriye gidilmemelidir. İnce eyeliner sürmeniz de fayda sağlayacaktır.