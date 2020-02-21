Pınar Altuğ'dan göğüs bölgesindeki benlere takılan takipçisine yanıt verdi!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ bu seferde göğüs bölgesindeki benlere takılan takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.

''Gögüs bölgenizdeki ben ve lekelerden arınmak istemez misiniz?''

Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncusu Pınar Altuğ sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Özellikle eşi ve çocuğuyla ilgili yapılan yorumlara verdiği yanıtlarla zaman zaman konuşulan Altuğ son olarak yaptığı paylaşımda benlerine takılan bir takipçisine yanıt verdi. Pınar Altuğ kendisine "Pınar hanım göğüs bölgenizdeki ben ve lekelerden arınmak istemez misiniz" sorusunu soran takipçisine "Yoo istemem" diyerek yanıt verdi. Altuğ'un bazı takipçileri bu soruyu soran kişiye tepki göstermekte gecikmedi.