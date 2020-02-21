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Zemheri dizisinin Elvan'ı Aleyna Özgeçen Instagram pozlarıyla şaşırttı!

Ekranların sevilen dizisi Zemheri'de Elvan karakterine can veren Aleyna Özgeçen, Instagram'da dizideki halinden bir hayli uzak fotoğraflarıyla dikkat çekti.

Zemheri dizisinin Elvan'ı Aleyna Özgeçen Instagram pozlarıyla şaşırttı!
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Show TV ekranlarında yayınlanan Zemheri dizisindeki Elvan rolüyle beğeni toplayan 17 yaşındaki genç oyuncu Aleyna Özgeçen Instagram'da yayınladığı fotoğraflarla kendine hayran bıraktı.

Instagram hesabında 140 bin takipçisi bulunan Aleyna Özgeçen oyunculuğunun yanı sıra Instagram pozlarıyla da oldukça beğenildi.

Aleyna Özgeçen kimdir?

Zemheri dizisinde Firuze'nin kardeşi Elvan'ı canlandıran Aleyna Özgeçen, 2003 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Henüz 17 yaşında olan Aleyna, oyunculuğun yanı sıra lisedeki eğitim hayatını sürdürüyor. Aleyna, 1 sene boyunca 'Nuran Zengin Oyunculuk Atölyesi'nde kamera önü oyunculuk eğitimi aldı.

2018 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan Gülperi adlı dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan Özgeçen, dizide Bedriye Taşkın karakterini canlandırdı. Daha önce ise TRT 1 ekranlarında Çanakkale Yüzyıllık Mühür dizisinde rol aldı. Ayrıca Dijital Sanatlar Yapımcılığında vizyona giren Müslüm sinema filminde Cedye karakterini canlandırdı. Aleyna, oyunculuk kariyerini Artistanbul Danışmanlık ve Menajerlik Şirketi çatısı altında devam ettiriyor.

 

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