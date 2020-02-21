Hadise.com'un haklarını alamayan Hadise ablasına ateş püskürdü!

Ünlü şarkıcı Hadise, ablasıyla birlikte çalıştığı dönemde kurdukları "hadise.com" sitesinin yayın haklarını almak için mahkemeye başvurdu. "Hadise" markasının haklarına sahip olmasına rağmen davayı kaybeden güzel şarkıcı, ablasına olan öfkesini Instagram paylaşımlarıyla gösterdi.

Hadise.com ablasıyla davalık etti

Uzun bir süredir domain adresini ablasından geri almaya çalışan Hadise, mahkemeye başvurmuştu. 3 Kasım 2004 senesinde kaydedilen hadise.com adresi için ünlü şarkıcı, 2 Aralık 2019 tarihinde Belçika'daki ablasına dava açtı. Hadise'nin geçtiğimiz senenin sonlarına doğru başlayan domain davası, ünlü şarkıcının beklediği gibi sonuçlanmadı.

"Zehirli insan zehirlidir!"

Davayı kaybettiğini öğrenen Hadise, Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımda öfkesini şu sözlerle ifade etti: "'O hala senin kız kardeşin' deme alışkanlığından vazgeçin. Zehirli insan zehirlidir! Aile olsun ya da olmasın size sürekli zarar veren insanlardan kaçmakta özgürsünüz."